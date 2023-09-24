Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну

До міжнародного кримінального суду готують звернення зі звинуваченням Путіна у використанні голоду як зброї

Юристи хочуть задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, щоб висунути звинувачення диктатору Путіну

Юристи-правозахисники, які працюють з прокуратурою України, готують досьє воєнних злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувачуючи Росію в навмисному спричиненні голоду під час російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє The Guardian.

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«Мета полягає в тому, щоб задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, надавши докази для того, щоб МКС розпочав перше судове переслідування такого роду, яке могло б висунути звинувачення російському президенту Володимиру Путіну», – йдеться у повідомленні.

Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance (GRC) Юсуф Хан зазначив, що перетворення продовольства на зброю відбувалося в три етапи: спочатку українські міста були обложені, а постачання продовольства скоротилося, потім – деякі запаси продовольства та води були знищені, зокрема внаслідок атак.

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Третій етап, за словами Хана, це спроби Росії перешкодити або обмежити експорт українського продовольства.

«Путін може нести відповідальність за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших», – сказав юрист.

«GRC працює з українськими прокурорами до кінця наступного року над складанням досьє. Намір полягає в тому, щоб подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, що дозволить третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС», – додали у The Guardian.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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Рішення головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт Володимира Путіна, російського лідера, а також Марії Львової-Бєлової, дитячого омбудсмена РФ, у справі про незаконну депортацію українських дітей, було здійснено на підставі наявних доказів. Прокурор МКС наголосив, що їхнім керівним принципом є не політика або емоції, а докази, і саме ці докази спонукали їх до конкретних кроків.