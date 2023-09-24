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Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну
До міжнародного кримінального суду готують звернення зі звинуваченням Путіна у використанні голоду як зброї
фото з відкритих джерел

Юристи хочуть задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, щоб висунути звинувачення диктатору Путіну

Юристи-правозахисники, які працюють з прокуратурою України, готують досьє воєнних злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувачуючи Росію в навмисному спричиненні голоду під час російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє The Guardian.

«Мета полягає в тому, щоб задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, надавши докази для того, щоб МКС розпочав перше судове переслідування такого роду, яке могло б висунути звинувачення російському президенту Володимиру Путіну», – йдеться у повідомленні.

Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance (GRC) Юсуф Хан зазначив, що перетворення продовольства на зброю відбувалося в три етапи: спочатку українські міста були обложені, а постачання продовольства скоротилося, потім – деякі запаси продовольства та води були знищені, зокрема внаслідок атак.

Третій етап, за словами Хана, це спроби Росії перешкодити або обмежити експорт українського продовольства.

«Путін може нести відповідальність за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших», – сказав юрист.

«GRC працює з українськими прокурорами до кінця наступного року над складанням досьє. Намір полягає в тому, щоб подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, що дозволить третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС», – додали у The Guardian.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Рішення головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт Володимира Путіна, російського лідера, а також Марії Львової-Бєлової, дитячого омбудсмена РФ, у справі про незаконну депортацію українських дітей, було здійснено на підставі наявних доказів. Прокурор МКС наголосив, що їхнім керівним принципом є не політика або емоції, а докази, і саме ці докази спонукали їх до конкретних кроків.

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Теги: Міжнародний кримінальний суд арешт путін

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