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Вікторія Сюмар Народна депутатка України

«Вісь Зла» хоче позбутися єдиного «світового поліцейського» у вигляді США

glavcom.ua
Лідери РФ, Китаю та Ірану кидають виклик демократичному світу
фото з відкритих джерел

РФ отримала підтримку Китаю, Ірану та Північної Кореї

Коли путін починав війну в Україні, він, звісно, хотів сидіти за столом з найсильнішими державами світу і ділити світ. На сфери впливу. Про що прямо сказав в промові перед вторгненням.

Власне, він і його пропаганда ніколи і не приховували, що їх цілковито не влаштовує одна super power в світі, і що їх мета – багатополярний світ, де вони були б одним з полюсів.

Так, вони справді йшли в Україну на демонстрацію сили з метою подальшого шантажу НАТО. За повернення сфер впливу на всю східну Європу і Балтику. Типу «відновлення статусу QUO повоєнного світу».

Але… як то кажуть, спіткнулися об Ірпінь, та встрягли в велику і виснажливу війну.

Поза тим, росія оговталася і змогла посилити свої зовнішньополітичні союзи на основі антиамериканізму, коли «всі вороги Америки мають обʼєднатися». Таким чином рф отримала підтримку Китаю, ірану та Північної Кореї.

Немає жодного сумніву, що мета цього союзу – позбутися єдиного «світового поліцейського» у вигляді США та його глобального впливу на процеси в світі.

Завідомо програшний напад Хамас на Ізраїль вже зірвав американські плани щодо угоди про нормалізацію поміж Ізраїлем та Саудівською Аравією (остання хотіла так заручитися гарантіями воєнноі підтримки США), що могли б суттєво обмежити впливи ірану на регіон. Нині Саудівська Аравія призупинила переговорний процес.

Схоже, іран і росія пожертвували хамасом та Газою для подальшої дестабілізації світу. Адже, кадри знищеної Гази будуть раною на серці більшості мусульман у всьому світі.

Не виключаю арабських протестів в Європі та інших регіонах, і це точно додасть роботи «світовому поліцейському», якому не вистачатиме рук гасити всі пожежі, що спалахуватимуть.

Південна Корея занепокоєна можливим нападом Північної Кореї. Інститут дослідження війни говорить про можливість провокацій для НАТО в Балтійському регіоні з боку росіі. Ядерна зброя в лукашенка на кордоні з Польщею…

Таким чином світ входить в період нових глобальних конфліктів, кінцевим результатом яких може стати остаточна руйнація світової системи безпеки і подальша фрагментація світу з новими «центрами впливу».

Принаймні мета того, що ми називаємо «вісь Зла» є саме такою – невпізнанно змінити світ, в якому ми ще донедавна жили…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Ізраїль Іран Китай путін Північна Корея

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Вікторія Сюмар

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