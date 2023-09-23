«Хороші росіяни» злякались українських націоналістів

Російські ліберали досі не розуміють, чому українці ненавидять Росію

І ще про дуже ліберальних, опозиційних і «хороших русскіх»: днями Боріс Ґрєбєнщіков і Дмітрій Биков обговорювали, на яку страшну націоналістичну чуму хворі українці:

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«Відбувається доволі сумна історія, бо кілька поколінь будуть заражені цією чумою нелюбові, неприйняття і ворогування».

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Але ці «хороші русскіє» ще сподіваються, що «заражені націоналізмом» українці «струснуться, скажуть «це була мара – простіть і забудьте». Хоча сподівання слабкі. Бо ці «заражені» прагнуть засипати Росію «касетними бомбами, причому за що – не дуже зрозуміло» (це Ґрєбєнщікову не дуже зрозуміло, за що Росію бомбити).

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Так, Ґрєбєнщіков з Биковим картають Путіна за дружбу з непідходящою Північною Кореєю, визнають, що в Росії теж є націоналізм. Але українці в них все одно невиліковні монстри, невідомо чому злі на росіян.

З чого логічний висновок: це добрий і жалісливий Путін зараз так лікує українців від «чуми націоналізму». Саме це і випливає з ляпотіння «хороших русскіх», дуже інтелігентних і навіть місцями ікон покоління (і не одного).

Але схоже, вони можуть казати що завгодно – їх присутність в наших медіа в якості «мудрих вчителів правильному життю» не зменшиться ні на хвилину.