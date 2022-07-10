Канада готує санкції проти російської промисловості

Розширення обмежень має ще більше виснажити фінансові можливості Путіна

Канада планує ввести санкції проти промислового виробництва Росії. Про це повідомила пресслужба МЗС Канади.

Зокрема, санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп'ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі оголосила про намір запровадити додаткові санкції проти Росії, які охоплять видобувну, хімічну та інші галузі промисловості.

При цьому підкреслюється, що частка нафтового, газового, хімічного й виробничого секторів перевищує 50% доходів бюджету Росії, які вона використовує для продовження війни проти України. Тож розширення вже чинних обмежень проти РФ має ще більше виснажити фінансові можливості Путіна та обмежити його здатність вести війну.

Уточнюється також, що нові санкції ґрунтуються на широких обмеженнях, які Канада послідовно запроваджує проти російського режиму, включно з тими, які оголосила глава МЗС Мелані Джолі під час міністерської зустрічі G20 в Індонезії 8 липня.

Нагадаємо, нещодавно Канада запровадила санкції проти російського патріарха Кирила.

Також країна також ввела заборону на імпорт російського золота.

Перед цим Канада ввела нові санкції проти РФ і Білорусі. Під санкції потрапили особи, пов’язані з оборонним сектором Росії.

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