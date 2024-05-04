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Шольц нарвався на критику через невдалий жарт про Taurus для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шольц нарвався на критику через невдалий жарт про Taurus для України
Шольц пояснив, чому він виступає проти поставки ракет Taurus Україні
фото: Reuters

Шольц: «Я довіряю своїм друзям, але я б не віддавав усім всю зброю»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про неможливість передати Україні ракети Taurus, після чого раптово почав хихотіти. Опозиція розкритикувала політика. Про це повідомило n-tv.

Інцидент стався минулими вихідними у Люнебурзі. Шольц хотів пояснити, чому він проти поставки ракет Taurus, які просить Україна.

«Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю», – сказав канцлер і раптом засміявся.

Опозиційна німецька партія «Християнсько-демократичний союз» (ХДС) різко розкритикувала таку поведінку Шольца.

«Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється за рахунок України. Хихикаючи, канцлер ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу», – сказав генсек ХДС Карстен Ліннеманн.

Водночас політик запитав Шольца, наскільки серйозно він насправді сприймає власні слова на підтримку України.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні. На думку президента Володимира Зеленського, причиною є ядерні погрози з боку Росії.

У березні німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Раніше Шольц заявив, що не вважає розміщення Taurus в Україні виправданим. Канцлер повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

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Теги: скандал ракета озброєння Олаф Шольц

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