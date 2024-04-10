Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче надати Україні ракети Taurus

Обговорення постачання Taurus триває, але це питання «не таке просте»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні через ядерні погрози з боку Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

За словами Зеленського, Україні потрібна зброя щоб вижити і він «просто не розуміє, чому ми не отримуємо цю зброю». Президент має на увазі німецькі ракети Taurus, а також американські ракети малої дальності Atacms і винищувачі F-16.

Зеленський зауважив, що обговорення питання щодо постачання Taurus триває, але це питання «не таке просте».

«Я думаю, що питання не таке просте. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь», – сказав Зеленський.

На запитання, чи має стосунок відмова у Taurus до ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський відповів ствердно.

«Шольц сказав, що так воно і є. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії», – додав президент України.

На його думку, жодна зброя не може бути «дійсно корисною» у разі ядерної війни, навіть ATACMS або F-16.

«Відповідь вибухонебезпечна, тому що канцлер Олаф Шольц поки що виправдовував свою відмову у Taurus інакше: а саме тим, що він не хоче перетворювати Німеччину на партію війни, адже Україна може використовувати ракети Taurus для ураження цілей на території Росії», – пише Bild.

У березні німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Нещодавно повідомлялося, що Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Він наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Канцлер повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.