Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче надати Україні ракети Taurus

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче надати Україні ракети Taurus
Зеленський вважає, що відмова у Taurus має стосунок до ядерних погроз Путіна
фото: apnews.com

Обговорення постачання Taurus триває, але це питання «не таке просте»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні через ядерні погрози з боку Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

За словами Зеленського, Україні потрібна зброя щоб вижити і він «просто не розуміє, чому ми не отримуємо цю зброю». Президент має на увазі німецькі ракети Taurus, а також американські ракети малої дальності Atacms і винищувачі F-16.

Зеленський зауважив, що обговорення питання щодо постачання Taurus триває, але це питання «не таке просте».

«Я думаю, що питання не таке просте. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь», – сказав Зеленський.

На запитання, чи має стосунок відмова у Taurus до ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський відповів ствердно.

«Шольц сказав, що так воно і є. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії», – додав президент України.

На його думку, жодна зброя не може бути «дійсно корисною» у разі ядерної війни, навіть ATACMS або F-16.

«Відповідь вибухонебезпечна, тому що канцлер Олаф Шольц поки що виправдовував свою відмову у Taurus інакше: а саме тим, що він не хоче перетворювати Німеччину на партію війни, адже Україна може використовувати ракети Taurus для ураження цілей на території Росії», – пише Bild.

У березні німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Нещодавно повідомлялося, що Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Він наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Канцлер повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

Читайте також:

Теги: Німеччина зброя Володимир Зеленський Україна президент Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До 2027 року «Великою сімкою» та іншими партнерами запланована допомога Україні в межах $122 млрд
Скільки грошей отримає Україна від донорів? Соратник Зеленського оприлюднив графік
8 квiтня, 20:20
Вже два роки минуло, як цими днями наші воїни, усі наші люди вигнали російських окупантів із Київщини
Зеленський у річницю визволення Київщини звернувся до українців
31 березня, 18:45
Два роки тому у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Ця подія обурила українців
Хресна хода з росіянами? Український посол звернувся до Ватикану напередодні Великодня
27 березня, 08:45
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
26 березня, 16:36
Наступальний потенціал росіян вичерпується на ключових напрямках – Авдіївському, Бахмутському
Офіцер ЗСУ назвав напрямки, на яких російський наступ вичерпується
23 березня, 20:59
Міністр закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів
Україна отримає €5 млрд на військову підтримку від фонду миру – МЗС
18 березня, 19:52
У Центральній Європі чехи шукають зброю для України
Wall Street Journal: Чехія активно шукає боєприпаси для України по всьому світу
18 березня, 09:59
Папа Римський готовий приїхати до Києва за умови, що також відвідає Москву
Папа Римський може відвідати Київ за однієї умови
11 березня, 23:30
Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі загинули на війні в Україні
На війні за Україну загинули двоє бійців Грузинського легіону
10 березня, 15:54

Політика

Глава Китаю планує відвідати Європу – ЗМІ
Глава Китаю планує відвідати Європу – ЗМІ
Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче надати Україні ракети Taurus
Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче надати Україні ракети Taurus
Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ
Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ
Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям
Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям
Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ
Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
24K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
20K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
11K
США передали Україні трофейну іранську зброю
7236
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
6401
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Вчора, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Вчора, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Вчора, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Вчора, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Вчора, 14:41

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua