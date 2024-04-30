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США заявили, що поставлять Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть

Наталія Порощук
glavcom.ua
США заявили, що поставлять Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть
Ракети Atacms є у пакетах американської воєнної допомоги для України
фото: depositphotos.com

Міністр оборони США наголосив, що Україна вже отримала Atacms

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що США нададуть Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть. Про це він сказав на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США.

Ллойд Остін отримав запитання, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет Atacms поза межами прийнятого пакета допомоги на понад $60 млрд.

«США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть», – сказав глава Пентагону.

Міністр оборони США наголосив, що Україна вже отримала Atacms.

Нагадаємо, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США: «Допомога в Україну йде. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки».

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

До того ж допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року

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Теги: США ракета Україна військова допомога Ллойд Остін

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