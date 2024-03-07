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Politico пояснило відмову Шольца у ракетах Taurus

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Politico пояснило відмову Шольца у ракетах Taurus
Восени 2025 року на Шольца очікують вибори, тому йому потрібна проблема, щоб працювати над нею і підняти свій рейтинг
фото з відкритих джерел

Канцлер Олаф Шольц збентежив своїх європейських союзників через прийняття суперечливих позицій щодо України

Причина, з якої Шольц відмовляється чітко сказати, що він хоче перемоги України, полягає в тій самій причині, що й відмова надати необхідну зброю для досягнення цієї мети: глибоко вкорінений страх перед Росією. Про це пише Politico.

Як пише видання, канцлер Олаф Шольц збентежив своїх європейських союзників через прийняття суперечливих позицій щодо України.

Крім того, для багатьох німців, які виросли в комуністичній Східній Німеччині, Росія все ще вважається радше другом, ніж ворогом, і тому ставлення до Росії на сході Німеччини – донині – набагато позитивніше, пише видання.

Тому відмову Шольца надіслати Україні ракети Taurus слід розглядати не ізольовано, а радше як частину його більш широкої політичної стратегії.

«Небажання Шольца йти ва-банк за Україну свідчить про те, що його кінцева мета полягає в тому, щоб Україна погодилася на мирні переговори, швидше раніше, ніж пізніше. У цьому відношенні на руку німцям грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні».

До того ж, нагадує видання, восени 2025 року на Шольца очікують вибори, тому йому потрібна проблема, щоб працювати над нею і підняти свій рейтинг.

При цьому зазначається, що єдина сфера, де канцлер постійно показує хороші результати опитування всередині країни, – це його ставлення до України, і більшість німців виступають проти надання далекобійної зброї нашій країні Тому останнім часом канцлер почав зображувати себе як Friedenskancler, «канцлер миру», заявляючи, що Німеччина не надішле своїх військових в Україну і не буде напряму конфронтувати з Росією.

Нагадаємо, Шольц вигадав нову причину, щоб не передавати ракети Taurus Україні. 

Раніше Шольц заявив, що інформація про те, що Росія та Україна на переговорах у Туреччині у 2022 році узгодили мирний договір, є «повною нісенітницею».

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Теги: ракета Олаф Шольц

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