Politico пояснило відмову Шольца у ракетах Taurus

Восени 2025 року на Шольца очікують вибори, тому йому потрібна проблема, щоб працювати над нею і підняти свій рейтинг

Канцлер Олаф Шольц збентежив своїх європейських союзників через прийняття суперечливих позицій щодо України

Причина, з якої Шольц відмовляється чітко сказати, що він хоче перемоги України, полягає в тій самій причині, що й відмова надати необхідну зброю для досягнення цієї мети: глибоко вкорінений страх перед Росією. Про це пише Politico.

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Як пише видання, канцлер Олаф Шольц збентежив своїх європейських союзників через прийняття суперечливих позицій щодо України.

Крім того, для багатьох німців, які виросли в комуністичній Східній Німеччині, Росія все ще вважається радше другом, ніж ворогом, і тому ставлення до Росії на сході Німеччини – донині – набагато позитивніше, пише видання.

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Тому відмову Шольца надіслати Україні ракети Taurus слід розглядати не ізольовано, а радше як частину його більш широкої політичної стратегії.

«Небажання Шольца йти ва-банк за Україну свідчить про те, що його кінцева мета полягає в тому, щоб Україна погодилася на мирні переговори, швидше раніше, ніж пізніше. У цьому відношенні на руку німцям грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні».

До того ж, нагадує видання, восени 2025 року на Шольца очікують вибори, тому йому потрібна проблема, щоб працювати над нею і підняти свій рейтинг.

При цьому зазначається, що єдина сфера, де канцлер постійно показує хороші результати опитування всередині країни, – це його ставлення до України, і більшість німців виступають проти надання далекобійної зброї нашій країні Тому останнім часом канцлер почав зображувати себе як Friedenskancler, «канцлер миру», заявляючи, що Німеччина не надішле своїх військових в Україну і не буде напряму конфронтувати з Росією.

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Нагадаємо, Шольц вигадав нову причину, щоб не передавати ракети Taurus Україні.

Раніше Шольц заявив, що інформація про те, що Росія та Україна на переговорах у Туреччині у 2022 році узгодили мирний договір, є «повною нісенітницею».