РФ вперше за 15 днів вивела ракетоносії в Чорне море – Генштаб

Росіяни вивели в море носії ракет «Калібр»

Сьогодні вранці, 2 жовтня, в акваторії Чорного моря був зафіксований російський корабель, що має на борту крилаті ракети типу «Калібр». Агресор відновив їх бойове чергування в регіоні після перерви, яка тривала понад два тижні. Цю інформацію надають Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

За інформацією військових, в Чорному морі наразі зафіксовано один ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет «Калібр».

У Військово-морських силах України повідомили, що це судно здатне випустити до чотирьох ракет одночасно.

При цьому в Азовському морі противник не має жодних кораблів.

Фото: ВМФ ЗСУ

Варто зазначити, що востаннє російські ракетоносії були помічені в Чорному морі 19 жовтня, але тоді вони не мали на борту «Калібрів».

Однак 17 жовтня в цій акваторії було зафіксовано угруповання кораблів противника з цими ракетами, тобто 15 днів тому.

Сьогодні, 2 листопада, в українських ВМС також повідомили про виявлення одного російського корабля в Середземному морі, який є носієм «Калібрів» і здатний випустити до восьми ракет.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації», –додали військові.

До слова агенти «АТЕШ» протягом тижня проводили розвідку стоянок військових кораблів у Севастополі. Було зроблено десятки фоток та проаналізовано які сили зараз є у Чорноморському флоті РФ у Севастополі та в Криму загалом. Пізніше партизани передали координати українським військовим. Про це вони проінформували у своєму Telegram-каналі.