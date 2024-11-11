Швеція підозрює нову російську церкву у шпигунстві

Politico: Росія може використовувати церкву як прикриття для майбутніх розвідувальних чи диверсійних операцій

Влада Швеції запідозрила у шпигунстві на користь Росії служителів православної церкви, яка нещодавно була побудована на околиці міста Вестерос лише за 100 кілометрів на захід від Стокгольма. Про це пише Politico.

Як зазначає видання, будинок храму було зведено в безпосередній близькості від стратегічно важливого аеропорту, який може бути задіяний у разі війни, а також поблизу водоочисних споруд та об'єктів енергетичних компаній.

«Церква є потенційним опорним пунктом, який можна використовувати для збору інформації як про аеропорт Вестерос, так і про промислову сферу у вигляді великих енергетичних компаній. Коли сили оборони Швеції проводять навчання в аеропорту або поблизу нього, як це було зроблено в червні, вони під імовірним наглядом церкви», – зазначив дослідник Шведського університету оборони Маркус Йоранссон, який спеціалізується на Росії.

Місце для будівництва церкви було схвалено владою Вестероса у 2017 році. Тоді це не викликало жодних питань. У РПЦ пояснювали необхідність будівництва православної церкви тим, що її буде затребувано європейськими жителями.

У 2024 році Служба державної безпеки Швеції (Säpo) заявляла, що представники церкви «мали контакти» з особами, які працюють на російську розвідку. Після цього фінансову допомогу церкві припинило шведське Агентство підтримки релігійних громад (SST). Представники церкви, у свою чергу, відкидали підозри у зв'язках із російською розвідкою.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну європейські країни надіслали сотні співробітників російських посольств для боротьби з впливом Кремля. У зв'язку з цим Росія шукає нові способи прикриття для своїх агентів, і Російська православна церква може стати одним із них, зазначає Politico.

У липні уряд Швеції представив нову стратегію національної безпеки, за якою найбільшою загрозою для країни є Росія. Також раніше нейтральна держава у березні цього разом із Фінляндією приєдналася до НАТО.

Нагадаємо, Швеція та Норвегія, які були «попереду планети всієї» щодо створення «суспільства без готівки», виявили ризики, які змусили їх відмовитися від своїх початкових намірів з міркувань безпеки та загроз з боку Росії.