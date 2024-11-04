Росіяни утримують в Чорному морі один ракетоносій «Калібрів» – ВМС ЗСУ

Росіяни продовжують бути присутніми у водах Чорного та Середземного моря

Росія утримує у водах Чорного моря один корабель, який здатен здійснити залп ракетами типу «Калібр». Загальний залп – 4 ракети. Про це повідомляють в Телеграмі Військово-морські сили України.

«В Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет. в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет», – повідомили ВМС.

Фото: Телеграм ВМС України

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Також ВМС України повідомили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

До слова, флот Російської Федерації більше не може впливати на хід бойових дій в Україні. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Раніше британська розвідка повідомила про нову стратегію РФ у Чорному морі. Після втрати Ту-22М3 у квітні цього року російські війська стали обережнішими у своїх ударних операціях у Чорному морі.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що російський флот тренувався атакувати цілі у глибині Європи за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки.