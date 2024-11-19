Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку

Кабель, який зв'язував Швецію та Литву, було пошкоджено

У Балтійському морі виявлено ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Про це інформує видання LRT.

Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00.

«Системи одразу повідомили про втрату зв’язку. Після розслідування з’ясувалося, що кабель був пошкоджений», – зазначив Шемешкявічюс.

Кабель забезпечує інтернет-зв’язок між Литвою та Швецією через три лінії. Унаслідок пошкодження пропускна здатність зменшилася на третину. Проте користувачам вдалося оперативно відновити зв’язок завдяки альтернативним маршрутам.

До слова, раніше фінська державна компанія Cinia, яка будує волоконно-оптичні мережі та надає телекомунікаційні послуги, заявила, що її підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною обірвався у Балтійському морі. Про це йдеться у її пресрелізі.

До слова, декілька днів тому російський розвідувальний корабель вивели з Ірландського моря після того, як він увійшов у контрольовані Ірландією води та патрулював територію, де знаходяться важливі підводні трубопроводи та кабелі для енергетики та Інтернету. 

Нагадаємо, представники НАТО мають підозри, що Росія могла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру Євросоюзу в Північному морі. Подібні побоювання ґрунтуються на даних, отриманих від компаній, що управляють ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями. 

Також шість європейських країн, які мають морські кордони у Північному морі, підписали угоду про спільну роботу із захисту підводної інфраструктури, зокрема від можливих атак Росії.

Читайте також:

Теги: Швеція росія інтернет корабель Литва розслідування послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Україна офіційно приєдналася до Глобальної Платформи Кліматичного Клубу
Україна офіційно приєдналася до Глобальної Платформи Кліматичного Клубу
У зразках із траншей зони бойових дій в Україні знайшли заборонений газ
У зразках із траншей зони бойових дій в Україні знайшли заборонений газ
Росія заблокувала ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню в Судані
Росія заблокувала ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню в Судані
У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку
У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку
«Хезболла» масово обстріляла Ізраїль: є багато постраждалих
«Хезболла» масово обстріляла Ізраїль: є багато постраждалих
Бомбардувальники НАТО відпрацювали скидання ядерних бомб біля кордонів РФ
Бомбардувальники НАТО відпрацювали скидання ядерних бомб біля кордонів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
32K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
28K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
12K
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
11K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:32
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
17 листопада, 09:29

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua