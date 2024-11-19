У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку

Кабель, який зв'язував Швецію та Литву, було пошкоджено

У Балтійському морі виявлено ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Про це інформує видання LRT.

Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00.

«Системи одразу повідомили про втрату зв’язку. Після розслідування з’ясувалося, що кабель був пошкоджений», – зазначив Шемешкявічюс.

Кабель забезпечує інтернет-зв’язок між Литвою та Швецією через три лінії. Унаслідок пошкодження пропускна здатність зменшилася на третину. Проте користувачам вдалося оперативно відновити зв’язок завдяки альтернативним маршрутам.

До слова, раніше фінська державна компанія Cinia, яка будує волоконно-оптичні мережі та надає телекомунікаційні послуги, заявила, що її підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною обірвався у Балтійському морі. Про це йдеться у її пресрелізі.

До слова, декілька днів тому російський розвідувальний корабель вивели з Ірландського моря після того, як він увійшов у контрольовані Ірландією води та патрулював територію, де знаходяться важливі підводні трубопроводи та кабелі для енергетики та Інтернету.

Нагадаємо, представники НАТО мають підозри, що Росія могла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру Євросоюзу в Північному морі. Подібні побоювання ґрунтуються на даних, отриманих від компаній, що управляють ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями.

Також шість європейських країн, які мають морські кордони у Північному морі, підписали угоду про спільну роботу із захисту підводної інфраструктури, зокрема від можливих атак Росії.