Швеція не будуватиме вітряки через загрози з боку Росії

​Швеція відкладає плани будівництва 13 вітряних електростанцій через російську ракетну загрозу

Уряд Швеції не дав дозволу на будівництво 13 вітряних електростанцій у Балтійському морі через загрозу національній безпеці з боку Росії. Вважається, що вітряки заважають роботі ППО, пише Defense Express.

«На підставі документації Збройних сил уряд робить оцінку, що будівництво вітряної генерації у цих зонах призведе до неприйнятних наслідків для військової оборони Швеції. У серйозній ситуації з безпековою політикою, в якій зараз Швеція, з війною в безпосередній близькості від нас, інтереси оборони повинні мати велике значення, коли виносяться подібні судження», – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Справа в тому, що вітрові турбіни заважають радіолокаційному охопленню та попередженню про ракетний напад. «Зокрема, вони можуть повністю перешкоджати виявленню загроз на малих висотах, таких як крилаті ракети та безпілотники, а також впливати на відстеження запусків балістичних ракет. І, звичайно, мова йде про російські ракети», зазначає видання.

Заборона будівництва вітряків стосується лише східного та південного узбережжя Швеції, водночас на заході країни обмежень з цього приводу немає.

«Слід розуміти, що ці 13 вітроелектростаній у Балтійському морі повинні були складатися з близько 1500 вітрових турбін. Тепер зрозуміло, що Стокгольм зробив очевидний вибір між зеленою енергією та безпекою», – пояснюють журналісти.

До слова, Швеція яка «попереду планети всієї» щодо створення «суспільства без готівки», виявила ризики, які змусили їх відмовитися від своїх початкових намірів з міркувань безпеки та загроз з боку Росії. У брошурі під назвою «Якщо настане криза чи війна», яка буде розіслана у кожний будинок у Швеції наступного місяця, Міністерство оборони радить людям регулярно використовувати готівку та мати в запасі щонайменше тижневий запас готівки.