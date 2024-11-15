Бунт у спортивній гімнастиці? Атлети висловили невдоволення діями керівництва Федерації

Гімнасти Назар Чепурний, Іван Рудий та Володимир Костюк розповіли, як керівництво Федерації не давало їм дозволи на виїзд за кордон на змагання

Українські гімнасти Назар Чепурний, Володимир Костюк та Іван Рудий висловили невдоволення діями керівництва Федерації гімнастики України. Причиною стали корупція та заборона на виїзд спортсменів на міжнародні змагання.

Так, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв обвинуватив керівництво федерації у корупції та перешкоджанні у виїзд на змагання. Однак віце-президентка української Федерації гімнастики Стелла Захарова відкинула всі звинувачення у свій бік, заявивши, що спортсменам ніколи не ставилися заборони.

Тож, після слів Захарової, інші спортсмени вирішили розповісти власні історії, які не відповідають словам Захарової. Назарій Чепурний, український гімнаст, опублікував допис, де прокоментував слова Стелли Захарової. Атлет поділився своїм власним досвідом отримання дозволу на виїзд з України для участі в міжнародних змаганнях. Зі слів спортсмена, отримати його було вкрай складно.

Чепурний розповів, що його виступ на етапі Кубка Світу в Угорщині був скасований, завдяки зусиллям Стелли Захарової. Віцепрезидентка вирішила, що участь на цих змаганнях «недоцільна».

Однак, чиновниця наполягала на участі у чемпіонаті України, що був організований на її честь, поділився Чепурний. Гімнаст зазначив, що були погрози у його бік щодо недопуску спортсмена до майбутніх змагань.

«У жовтні, під час моєї відпустки, я домовився про виступ у клубних змаганнях за кордоном, для яких був потрібен дозвіл федерації. Я звернувся до працівника міністерства з проханням підписати дозвільний документ, але отримав відмову», – написав Чепурний.

Спортсмен висловив надію, що справедливість переможе та кожен отримає те, на що дійсно заслуговує. Гімнаст зазначив, що навіть у ці тяжкі часи для України, існують люди, які перешкоджають розвитку у країни у різних напрямках.

Український гімнаст Володимир Костюк також виступив проти слів Стелли Захарової. Спортсмен в соцмережах розповів свою історію, яка пов'язана з виїздом з України на міжнародні змагання. За його словами, у спортсменів мав бути Кубок світу в Угорщині, але їм не дозволили виїзд, оскільки вирішили, що їхати туди недоцільно.

«Як можна зберігати мотивацію, коли тебе готують до змагань, а потім кажуть, що ми не їдемо, бо що? Технічний комітет і Стелла Георгіївна, вирішили що Кубок світу – це непотрібні змагання. Куди ми котимося і що буде далі – ніхто не знає. Але все, що відбувається, демотивує і знеохочує тренуватися, тому що я особисто не знаю, чи готуємось ми до змагань, чи нас знімуть з них у останній момент!», – йдеться у дописі.

Не залишився осторонь також член юніорської збірної України Іван Рудий. Гімнаст поділився своєю історією пов'язаною з виїздом у Німеччину та забороною зі сторони віцепрезидентки ФГУ Стелли Захарової.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв обвинуватив керівництво Української федерації гімнастики у корупції. «Поки не розумію, як боротися з цим, і як зупинити цей хаос», – написав спортсмен у соцмережі Facebook.

Слід зазначити, що віце-президентом Української федерації спортивної гімнастики є олімпійська чемпіонка Стелла Захарова. У жовтні 2024 року у ЗМІ було оприлюднене розслідування щодо цьогорічного чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом з початку повномасштабної війни. Організацією змагань займалася Стелла Захарова.