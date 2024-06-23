Чи будуть F-16 ефективними на полі бою? Аналітики назвали умови

Ворожа ППО знизить ефективність українських F-16, якщо США не дозволять ЗСУ використовувати ракети Atacms для знищення протиповітряних систем на території Росії

Російська ППО зможе покривати до 48% повітряного простору України

Сили оборони України зможуть ефективно застосувати авіацію для підтримки своїх наземних операцій, якщо отримають достатню кількість винищувачів, матимуть якісну підготовку пілотів і зможуть уразити російську протиповітряну оборону (ППО). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики попередили, що російська ППО знизить ефективність українських F-16, якщо США не дозволять українським силам використовувати ракети Atacms для знищення протиповітряних систем на території Росії. У такому випадку українським пілотам F-16 доведеться діяти в небезпечному повітряному просторі.

Російська ППО зможе покривати до 48% повітряного простору України, якщо РФ розмістить пускові установки С-400 за межами радіусу дії Himars, оснащених ракетами GMLRS. Таке розгортання російської протиповітряної оборони заважатиме Україні використовувати пілотовані літаки ближче до прифронтових районів або проти районів, звідки виходять російські літаки, безпілотники й ракети.

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом. Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

Раніше стало відомо, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

До слова, Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа.