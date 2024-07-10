Скільки літаків F-16 потрібно Україні, щоб протистояти Росії: відповідь Зеленського

Поки українці не матимуть 128 винищувачів, вони не зможуть дорівнятися до росіян у небі

Президент України: «Навіть якщо в нас буде 50 винищувачів – це ніщо»

Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

«Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот», – наголосив глава держави.

Зеленський запевнив, що союзники України знають про наші потреби.

«Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян, – «Главком») дорівнятися в небі, це буде складно», – зауважив український лідер.

Нагадаємо, що високопоставлений чиновник адміністрації США запевнив, що у дні проведення саміту НАТО у Вашингтоні, 9–11 липня, слід очікувати новин стосовно винищувачів F-16 для України.

До слова, Росія регулярно атакує українську авіабазу у Старокостянтинові на Хмельниччині, намагаючись завадити розгортанню винищувачів F-16. Україна не повідомляє про майбутні місця базування, але РФ вже націлена на більшість аеродромів, де потенційно можуть бути розміщені бойові літаки.

Як повідомлялося, перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана.