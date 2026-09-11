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Нова українська балістика може вдарити по Росії вже за кілька тижнів – Fire Point

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Нова українська балістика може вдарити по Росії вже за кілька тижнів – Fire Point
Робота над FP-7 перебуває на фінальній стадії
фото: Fire Point

Ракета FP-7 проходить фінальний етап випробувань перед можливим бойовим застосуванням

Нова українська балістична ракета FP-7 може бути готова до бойового застосування проти цілей у Росії вже за кілька тижнів. Про це заявила CEO компанії Fire Point Ірина Терех під час виставки Mspo у Польщі, пише «Главком».

За словами Терех, ракета вже пройшла два етапи випробувань і тепер переходить до військових випробувань. «Ми очікуємо, що вона дуже скоро буде готова до застосування. Йдеться про тижні, а не місяці», – заявила Терех.

Представниця Fire Point не назвала конкретної дати можливого бойового застосування ракети. Водночас вона зазначила, що робота над FP-7 перебуває на фінальній стадії.

Українська ракета FP-7
Українська ракета FP-7
фото: «Мілітарний»

FP-7 є балістичною ракетою, яку розробляє українська компанія Fire Point. Ракету представили на міжнародній виставці оборонної промисловості у Польщі. За оприлюдненими характеристиками, вона призначена для ураження цілей на оперативній глибині.

Раніше повідомлялося, що FP-7 має дальність до 200 км та бойову частину масою близько 150 кг. Компанія також працює над іншою балістичною ракетою – FP-9, яка має значно більшу дальність.

Заява Терех означає, що FP-7 може перейти від випробувань до реального застосування вже найближчим часом. Водночас конкретні терміни залежать від результатів військових випробувань.

Варто нагадати, що українська компанія Fire Point виробляє близько 100 далекобійних ракет «Фламінго» на місяць, і кожна з них коштує приблизно вшестеро дешевше за американську Tomahawk.

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Теги: балістичні ракети Україна війна ракета росія

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