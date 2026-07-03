Швеція офіційно перейшла на українські топоніми

Урядові структури та дипломатичні установи країни використовуватимуть форми української алітерації

Швеція офіційно оновлює правила написання українських географічних назв у шведськомовних комунікаціях, пише «Главком» , посилаючись на Міністерство закордонних справ України.

«Відтепер урядові структури та дипломатичні установи країни використовуватимуть форми Kyjiv/Kyiv замість Kiev, Odesa замість Odessa та Donbas замість Donbass», –пояснюють в Міністерстві.

«Назви – це не просто слова. Вони несуть у собі історію, ідентичність і право народу на самовизначення», – зазначила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард

Глава МЗС України Андрій Сибіга подякував Швеції за це рішення, підкресливши, що українські топоніми мають використовуватися у їхньому автентичному написанні, а не у формах, сформованих під впливом російської мови.

Раніше «Главком» розповідав про Понеділковий рух у Швеції. Він зародився у березні 1990-го. Його мета була чіткою – підтримати незалежність Естонії, Латвії та Литви від Радянського Союзу. Понеділкові зібрання на Норрмальмсторг відновилися 28 лютого 2022 року, цього разу на підтримку боротьби України проти російського вторгнення. Ініціативу зібрань узяв на себе Ґуннар Гокмарк, єдиний живий з-поміж перших ініціаторів.