Росія націлилася на острови Балтики. Швеція назвала мету Путіна

У Стокгольмі попередили про можливу провокацію: Кремль може перевірити реакцію НАТО захопленням острова

Росія може здійснити обмежену військову операцію в Балтійському морі, щоб перевірити реакцію країн НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву головнокомандувача збройних сил Швеції Міхаеля Классона.

Кремль здатен у будь-який момент розпочати невелику операцію, зокрема із захоплення одного з островів у Балтійському морі. Йдеться не про масштабне вторгнення, а про демонстративний крок.

«Це не має бути особливо масштабна операція, а скоріше демонстрація намірів, після чого можна почекати, щоб побачити реакцію на політичному рівні», – пояснив Классон.

Однією з потенційних цілей, за оцінками шведських військових, може бути острів Готланд, який має стратегічне значення в регіоні. Классон наголосив, що Росія може використати подібну операцію для тестування єдності Альянсу.

«Нам слід бути насторожі та стримувати Росію від такого роду авантюр за допомогою нашої присутності в стратегічно важливих районах на півночі та, звісно, у Балтійському морі».

У шведській військовій розвідці також вважають, що загроза з боку Росії зростатиме.За оцінками аналітиків, Москва вже зараз здатна здійснити обмежений удар у регіоні, а в перспективі кількох років — розширити масштаби агресії.

Классон застеріг, що навіть завершення війни в Україні не означатиме стабільності для Європи. «Я також не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою фактичного відновлення певної форми геополітичного розширення, що нагадує колишню Російську імперію, а може, навіть Радянський Союз».

Нагадаємо, що естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.