AP: Українські пілоти БпЛА перетворили військові навчання у Швеції на попередження для НАТО

Аліна Самойленко
Український пілот БпЛА з позивним «Тарік» керує безпілотником FPV під час військових навчань на острові Готланд
фото: AP

На навчаннях на острові Готланд українці умовно знищили шведські сили, що змусило командирів тричі зупиняти навчання для коригування тактики

На стратегічно важливому шведському острові Готланд відбулися масштабні військові навчання, покликані перевірити готовність НАТО до гібридних загроз та прямих зіткнень. Особливістю навчань стала участь українських військових, які, незважаючи на відсутність членства України в Альянсі, виступили в ролі інструкторів та «агресорів», демонструючи сучасну тактику ведення війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Навчання базувалися на реалістичному сценарії: Швеція опиняється під загрозою через нарощування військ неназваної держави на східних кордонах НАТО. Острів Готланд було обрано через його критичне розташування в Балтійському морі – контроль над ним фактично означає контроль над усім регіоном. Окрім військового аспекту, відпрацьовувалася реакція на гібридні атаки: саботаж на об'єктах інфраструктури, відключення електроенергії та дефіцит продовольства. Командування наголошує, що такі події можуть статися в реальності будь-якої миті.

Група українських пілотів безпілотників продемонструвала перевагу реального бойового досвіду над теоретичними знаннями західних армій. Виконуючи роль ворожої сторони, українці умовно знищили шведські сили, що змусило командирів тричі зупиняти навчання для коригування тактики.

Основні висновки українських фахівців:

  • західним силам бракує розуміння специфіки використання FPV-дронів та розвідувальних безпілотників на лінії фронту;
  • командирам необхідно терміново вдосконалювати тактику виявлення БпЛА на великих дистанціях та маскування власних позицій;
  • найшвидший спосіб для НАТО адаптуватися до вимог сучасної війни – це пряме навчання в українських пілотів, які щодня стикаються з російськими системами РЕБ.

Навчання проходили на тлі певної напруженості всередині Альянсу. Повернення Дональда Трампа до Білого дому та його рішення про скорочення американського контингенту в Європі, зокрема виведення військ з Німеччини, викликають занепокоєння серед європейських лідерів. Крім того, переміщення систем ППО з Європи на Близький Схід для підтримки США у протистоянні з Іраном створює потенційні прогалини в обороні континенту.

Попри це, шведське командування зазначає, що європейські союзники стають більш самостійними. Зокрема, обговорюється створення «гібридних флотів» та спільних проектів між країнами Балтії, Великою Британією, Нідерландами та Норвегією. Військові лідери наголошують, що будь-яке посилення свободи дій європейських сил є позитивним кроком для загальної безпеки.

Для Росії Балтійське море є фінансовою артерією, через яку проходить «тіньовий флот» з енергоресурсами для фінансування війни. Швеція та Фінляндія, вступивши до НАТО у 2024 році, значно посилили присутність, розуміючи, що Володимир Путін може спробувати атакувати невелику ділянку території Альянсу саме тут, щоб перевірити дієвість Статті 5 про колективну оборону.

Як відомо, Міністерство оборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. 

За словами міністра оборони Михайла Федорова, під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Федоров наголосив, що частина рішень повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових.

