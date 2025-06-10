Сі Цзіньпін буде боротись із пияцтвом і марнотратством серед чиновників

WSJ: Китайський лідер переглядає правила жорсткої економії, щоб розширити свої повноваження

У Китаї набирає обертів кампанія Сі Цзіньпіна щодо боротьби з марнотратством та пияцтвом серед чиновників. Як повідомляє «Главком», про це пише видання The Wall Street Journal.

Приводом став випадок у місті Сіньян: у березні на семінарі, присвяченому ощадливості, п'ятеро місцевих керівників під час обіду випили чотири пляшки міцного алкогольного напою байцзю. Один із них помер того ж дня. Інші спробували приховати порушення, підкупивши сім'ю загиблого.

Центральна комісія з перевірки дисципліни не залишила інцидент поза увагою. Понад десять осіб отримали покарання: від доган до понижень на посаді та виключення з партії.

Після інциденту влада КНР оновила правила. Тепер на офіційних заходах заборонено алкоголь, дорогі страви та цигарки. Під забороною також пишні квіткові композиції, химерні фони для зустрічей та закупівля дорогого обладнання.

Раніше в Китаї стратили чиновника за розкрадання коштів та хабарі. Лі Цзяньпін обіймав посади, на яких незаконно привласнив понад $199 млн державних коштів. Крім того, чиновник отримав фінансові та матеріальні цінності.

Нагадаємо, 9 червня, ціни на золото зросли на тлі ослаблення долара напередодні торговельних переговорів між Сполученими Штатами й Китаєм. Спотова ціна золота зросла на 0,3% до $3 318,76 за унцію.

До слова, високопосадовці зі США та Китаю сьогодні продовжать торговельні переговори в Лондоні, сподіваючись досягти прориву в питанні експортного контролю на рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним перебоям у ланцюжках постачань та уповільненню економічного зростання.