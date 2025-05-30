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Російська депутатка і олімпійська чемпіонка поскаржилася, що у РФ «спивається нація»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російська депутатка і олімпійська чемпіонка поскаржилася, що у РФ «спивається нація»
Депутатка Держдуми Журова спробувала пояснити заборону на продаж пива на стадіонах РФ

Журова: Реклама пива на телебаченні, його продаж на аренах призводили до не дуже приємних показників

Олімпійська чемпіонка і депутатка Держдуми Світлана Журова пояснила заборону пива на стадіонах Росії тим, що «спивається нація». Про це повідомляє «Главком».

«У питанні повернення пива на стадіони ключовою буде думка МОЗ. Чому свого часу заборонили пиво? Бо нація спивалась. Реклама пива на телебаченні, його продаж на аренах призводили до не дуже приємних показників. Плюс у цей час процвітало хуліганство на футбольних матчах за участю агресивних уболівальників, що випили», – сказала Журова

Також вона згадала чемпіонат світу 2018 року з футболу, який проходив у Росії.

«На чемпіонаті світу-2018 з футболу пиво продавалося, і російські вболівальники поводилися адекватно. Але росіяни мають таку рису національну – ми пристойно поводимося перед гостями», – сказала олімпійська чемпіонка.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: росія алкоголь Державна Дума

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