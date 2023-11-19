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Foreign Policy: США стоять на порозі Третьої світової

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Foreign Policy: США стоять на порозі Третьої світової
На думку американських журналістів, Вашингтону, можливо, доведеться застосувати закон про оборонне виробництво та розпочати переведення частини цивільної промисловості на військові рейки
фото з відкритих джерел

Вашингтону буде важко захистити Тайвань, продовжуючи потік допомоги Україні та Ізраїлю

У разі нападу Китаю на Тайвань конфлікт може швидко перерости в глобальну війну на трьох фронтах, у якій будуть залучені США. Про це пише Foreign Policy.  

Як ідеться у статті, якщо Китай вторгнеться до Тайваню, Вашингтону буде важко відбити напад, при цьому забезпечуючи потік допомоги Україні та Ізраїлю.

Журналісти пишуть, що настав час негайно мобілізувати США, їх оборонні сили і союзників для того, що може стати світовою кризою нашого часу.

«Оскільки Росія мобілізується для тривалої війни в Україні та відкриває новий фронт у Леванті, зростатиме спокуса Китаю зробити крок на Тайвань. Пекін уже випробовує Вашингтон у Східній Азії , добре знаючи, що Сполученим Штатам буде важко впоратися з третьою геополітичною кризою. Якщо війна все-таки почнеться, США виявлять, що деякі дуже важливі чинники раптово діють проти неї», – йдеться в матеріалі.

Найгіршим сценарієм видання називає ескалацію війни щонайменше на трьох великих театрах. Ця боротьба вимагатиме масштабів національної єдності, мобілізації ресурсів та готовності до жертв, яких американці та їхні союзники не бачили поколіннями.

Безпосереднім пріоритетом для Сполучених Штатів має бути забезпечення того, щоб Україна, Ізраїль і Тайвань мали необхідну для захисту зброю. 

Це буде неможливо, якщо Вашингтон не приведе до ладу свою оборонно-промислову базу. Від початку повномасштабної війни РФ проти України загальне виробництво оборонної продукції США зросло лише на 10%.

«Ситуація настільки серйозна, що Вашингтону, можливо, доведеться застосувати закон про оборонне виробництво та розпочати переведення частини цивільної промисловості на військові цілі. Навіть тоді уряду США, можливо, доведеться вдатися до «драконівських кроків», включаючи перенаправлення матеріалів, призначених для споживчої економіки, розширення виробничих потужностей і перегляд екологічних норм, які ускладнюють виробництво військових матеріалів, щоб підготувати промислову базу США до мобілізації», – зазначає Foreign Policy.

Таким чином, на думку журналістів, Вашингтону доведеться збільшити витрати на оборону. Щоб підготуватися до війни без збільшення боргу, США доведеться скоротити витрати на соціальні програми, які користуються широкою підтримкою населення.

Водночас союзники США, як сказано в тексті, мають активізуватися по-новому. Війна в Україні спонукала європейських членів НАТО, особливо Німеччину, серйозніше поставитися до безпеки. Однак навіть зараз менше третини з членів Альянсу виконують своє зобов’язання витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону. Основні західноєвропейські члени ще не виконали обіцянку, яку вони дали понад рік тому на саміті блоку в Мадриді.

«Те, що відбувається в Україні та Ізраїлі, здавалося неймовірним ще кілька років тому. Американці та їхні союзники повинні почати наводити лад у своїх справах зараз, щоб не виявитися неготовими до глобального конфлікту, якщо він трапиться», – підсумовує видання.

Нагадаємо, що Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. 

До слова, днями в Сан-Франциско відбулася зустріч президента США Джо Байдена з китайським колегою Сі Цзіньпіном. Американський лідер високо оцінив перемовини. 

Крім того, Байден наголосив, що підтримуючи Україну, США утримують свої війська від участі у війні у разі, якщо російська агресія пошириться далі. 

Теги: США Китай Тайвань

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