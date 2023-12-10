Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови

Дискусії про захист кордонів можуть тривати місяцями і роками, але це не відтермінує ухвалення рішень про фіндопомогу Україні

Республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою. Про це повідомляє сенатор від Республіканської партії Джим Ріш виданню «Голос Америки».

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Сенатор пояснив відмову від підтримки фінансової допомоги для України, стверджуючи, що це пов'язано з необхідністю забезпечення захисту від нелегальної міграції через південний кордон США.

«Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні ухвалити. Ми це ухвалимо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 тисяч нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу», – зазначив Ріш.

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За словами Ріша, хоча дискусії про захист кордонів можуть тривати місяцями і роками, але це не відтермінує ухвалення рішень про фіндопомогу Україні.

«Тижні та місяці, про які ви говорите, – позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це (захист кордону США – ред.) не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно», – сказав він.

Високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, сенатор-республіканець Джим Ріш послідовно підтримував Україну. Однак він, як і решта республіканців у Сенаті, не підтримав початок розгляду законопроєкту про фінансову підтримку України.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

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Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.