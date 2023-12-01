Мін'юст розкуркулює синів комуніста Симоненка: список майна, яке можуть втратити спадкоємці

Фонд синів Симоненка намагається зняти арешт з нерухомості через суд

Міністерство юстиції встановило, що близько 150 об’єктів нерухомості, якими володіла заборонена Комуністичної партії України (КПУ), переписані на близьке оточення її лідера Петра Симоненка. У серпні-вересні 2023 року, згідно з підрахунками «Главкома», арештовані понад 90 об’єктів нерухомості, причому половиною з них (39 об’єктів) володіє Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення синів лідера Компартії.

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Фонд синів Симоненка не хоче віддавати державі деякі об’єкти – наприклад, триває боротьба кипить за головний офіс комуністів за адресою: Київ, вулиця Борисоглібська, 7. У листопаді 2014 року КПУ подарувала фонду нежитловий будинок площею 226,8 кв. м, адміністративний будинок площею 143,9 кв. м, нежитлові приміщення загальною площею 377,5 кв. м і нежитлове адмінприміщення площею 415,4 кв. м на вулиці Борисоглібська, 7А, 7Б, 7В.

У вересні 2023 року Господарський суд Києва відмовилася арештовувати перераховану нерухомість «через відсутність доказів» з боку Міністерства юстиції. Але через тиждень інший суддя цього ж суду задовольнила клопотання міністерства. Нерухоме майно на Борисоглібській арештовано, оскільки «існує велика ймовірність вчинення дій, пов’язаних із відчуженням спірного майна, що призведе до порушення прав та інтересів держави та невідворотних наслідків у вигляді втрат державного бюджету».

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Крім того, на етапі розгляду перебуває інша апеляційна скарга благодійного фонду синів Симоненка – апелянт добивається скасування арешту з частини будівлі та земельної ділянки у Вінниці на вулиці Кішки матроса, 10-Г. Це майно теж дісталося фонду у вигляді дарунку від КПУ.

Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення у 2015-2016 рр поповнився низкою нерухомості, яким володіла КПУ. Воно розкидане по всій країні: Рівненська, Одеська, Житомирська, Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська області. Найбільше активів шляхом укладення договорів дарування КПУ переписала на Фонд у Чернігівській області (здебільшого, це одно- і двокімнатні квартири).

Варто додати, що у Петра Симоненка двоє синів: Андрій і Костянтин. Старший син Андрій займається бізнесом, є засновником кількох фірм та навіть обіймав посаду першого заступника Держагентства України з інвестицій та розвитку. Молодший син Костянтин працює хірургом в одній зі столичних клінік.

Нагадаємо, колишньому лідеру комуністів Петру Симоненку оголосили про підозру. За даними слідчих, він підтримував військові дії РФ та під час окупації Київщини розмістив у себе в дома російських спецпризначенців.

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У мережу виклали фото, показавши, який вигляд має маєток Симоненка. Зокрема, садиба розміщена в селі Березівка у 20 км від Києва. Варто зазначити, що сусідами Симоненка є такі відомі особистості, як Ірина Білик і Євгенія Гапчинська. Колишній лідер комуністів полюбляє розкіш, мармур на стінах та кришталеві люстри під стелею.