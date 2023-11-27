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Посол Рябікін: Війна в Україні стала проблемою для китайських інтересів у ЄС

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Посол Рябікін: Війна в Україні стала проблемою для китайських інтересів у ЄС
Не дивлячись на позицію Брюсселя, Китай не поспішає змінювати підхід до питання вторгнення РФ до України
фото з відкритих джерел

«Пекін має зайняти більш жорстку і справедливу позицію щодо війни Росії проти України»

Китай та Європейський Союз є стратегічними партнерами та зацікавлені у підтримці стабільних та прогнозованих відносин. Відповідну заяву в інтерв'ю «Главкому» зробив посол України в Китаї Павло Рябікін.

Дипломат підкреслив, що реакція Китаю на повномасштабне вторгнення російської армії в Україну стала зростаючою проблемою для китайських інтересів у Євросоюзі. «Наші європейські партнери дуже чітко заявили і продовжують заявляти Пекіну про необхідність зайняти більш жорстку – справедливу – позицію щодо війни Росії супроти України», – зазначив Рябікін.

Посол України в Китаї додав, що, попри таку позицію Брюсселя, змін у підході Китаю до питання відкритого нападу Росії на Україну не спостерігається.

«Наразі триває підготовка до проведення саміту ЄС-КНР (7-8 грудня), якому передував візит у Китай верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля», – розповів Павло Рябікін.

Дипломат висловив сподівання, що серед ключових інтересів ЄС просуватиме і питання реагування Пекіна на агресію РФ, і питання долучення КНР до реалізації формули миру, і інші важливі для Брюсселя та Києва питання.

До слова, і Україна, і Євросоюз у діалозі з Китаєм завжди відкрито говорять про необхідність його більш чіткої позиції у питанні російсько-української війни. Рябікін вважає, що єдиний механізм, який може вплинути на великі китайські компанії та змусити їх покинути працювати в Росії та вести з нею торгівлю – це застосування санкцій.

Нагадаємо, відносини Росії та Китаю можна порівняти з пошуком золотої середини. Пекін хоче, щоб Росія одночасно була не надто сильною і не могла кинути йому виклик – і не надто слабкою, оскільки в цьому випадку Китай виявиться віч-на-віч із Заходом.

Як зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, світ перебуває у турбулентності, усе частіше лунають меседжі про новий світовий порядок. Якщо Росію не зупинити зараз, то в недалекому майбутньому Захід може зіштовхнутися із повноцінним альянсом «Росія-Іран-Китай», до якого приєднаються і деякі європейські країни.

Читайте також: Пів року у Китаї. Перше інтерв’ю посла Павла Рябікіна
Теги: війна Китай посол Павло Рябікін Європейський союз

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