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Буде війна? Китай зробив останнє попередження прибічникам незалежності Тайваню

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Буде війна? Китай зробив останнє попередження прибічникам незалежності Тайваню
Протиріччя між Китаєм і Тайванем загострюються
фото із відкритих джерел

КНР готова створити широкі можливості мирного возз'єднання з островом Тайвань, але про незалежність не може йтися

Китай не визнає діяльності сепаратистів, які домагаються «незалежності Тайваню». Про це в ефірі телеканалу CGTN заявив представник канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Чень Біньхуа.

За його словами, КНР готова створити широкі можливості мирного возз'єднання з островом. Однак його так звана незалежність для Пекіна є неприйнятною. Так він відреагував на виступи політиків Демократичної прогресивної партії Тайваню, які заявили про відсутність у Пекіна графіка для воєнних дій щодо острова.

«Материковий Китай не потерпить і не виявить поблажливості до сил «незалежності Тайваню», якщо вони наважаться ризикувати та провокувати інциденти, що просувають так звану «незалежність Тайваню», - сказав Чень Біньхуа.

Представник канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Чень Біньхуа
Представник канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Чень Біньхуа

Нагадаємо, Тайвань управляється своєю адміністрацією з 1949 року. За офіційною позицією Пекіна, яку підтримує більшість країн світу, Тайвань є одним із регіонів КНР.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із президентом США Джо Байденом заявив, що материковий Китай не прагне возз'єднання з Тайванем із застосуванням сили. Цю позицію під час брифінгу, присвяченому переговорам, наголосив представник високого рангу адміністрації США. За його словами, Сі Цзіньпін також відреагував на повідомлення в США про те, що Китай готується до військових дій у 2027 або 2035 році, і висловив деяке роздратування з цього приводу.

До слова, Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Про це пише Reuters. Повідомляється, що дев'ять літаків КНР та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що  було виявлено дев'ять китайських літаків, які перетинали середню лінію Тайванської протоки. Серед залучених літаків були винищувачі Су-30 і J-10, а також літаки раннього попередження та радіоелектронної боротьби.

Як відомо, Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав. 

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Теги: Китай незалежність партії президент Тайвань Сі Цзіньпін

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