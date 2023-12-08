Сину Байдена висунуто нові звинувачення за дев'ятьма пунктами

Нові звинувачення включають три кримінальні злочини та шість правопорушень

Прокурори висунули звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру у несплаті податків за дев'ятьма пунктами. Про це повідомляє CNN.

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За версією слідства, Хантер Байден не сплатив податки на суму не менше 1,4 млн доларів у період з 2016 по 2019 роки.

Нові звинувачення включають три кримінальні злочини та шість правопорушень. Стверджується, що замість сплати податків Байден витрачав мільйони на «екстравагантний спосіб життя».

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Сторона звинувачення наполягає, що Хантер Байден «продовжував добре заробляти та шалено витрачати гроші у 2018 році», а його витрати «збільшувалися зі зростанням доходів».

«У 2018 році відповідач витратив понад 1,8 млн доларів, у тому числі 722 тисячі доларів на зняття готівки, близько 151 тисячі доларів на одяг та аксесуари та ін. Відповідач не використав ці кошти для сплати податків», – йдеться у обвинувальному висновку.

У свою чергу адвокат Байдена Еббі Лоуелл заявив, що виходячи з фактів і закону, якби прізвище Хантера було якимось іншим, звинувачення в Делавері, а тепер і в Каліфорнії, не були б пред'явлені.

Раніше повідомлялося, що федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї.

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Розслідування щодо Хантера Байдена щодо зберігання зброї почалося в 2018 році, коли стало відомо, що в той період він мав револьвер Colt Cobra, і він вживав наркотики. Американське законодавство забороняє купувати чи зберігати зброю людям, які приймають чи зберігають у себе наркотичні речовини. У той же період син Байдена ігнорував вимоги влади щодо сплати податків, а його батько клявся що син не винен. Водночас якихось звинувачень, пов'язаних із даними з ноутбука Байдена-молодшого, Мін'юст США поки не висунув.

Нагадаємо, колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому, виступив із черговою провокаційною заявою. На цей раз жертвою його неоднозначних висловлювань став син очільника США – Хантер Байден.

До слова, Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Спікер палати представників республіканець Кевін Маккарті оголосив про офіційне розслідування, яке може запустити процес імпічменту президента Джо Байдена. За словами Маккарті, розслідування буде сфокусовано на звинуваченнях Джо Байдена у корупції, зловживанні владою та перешкоджанні правосуддю.

Основна увага конгресменів буде зосереджена на діловій активності сина президента Хантера Байдена, якого підозрюють у поганій практиці ведення бізнесу, причому республіканська більшість палати спробує продемнструвати, що сам президент отримав якусь вигоду з діяльності свого сина.