Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга в Брюсселі зустрівся з держсекретарем США

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга в Брюсселі зустрівся з держсекретарем США
Андрій Сибіга на зустрічі з Марко Рубіо підтвердив відданість України мирним зусиллям США
фото: Х/Андрій Сибіга

Український міністр поінформував про порушення «режиму тиші» з боку РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Брюсселі з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги у соцмережі Х.

«Я зустрівся з Марко Рубіо у штаб-квартирі НАТО і підтвердив тверду відданість України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні. Україна повністю віддана миру та зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, тоді як Росія продовжує зволікати», – зауважив Андрій Сибіга.

Також він поінформував держсекретаря США про останні порушення режиму припинення вогню з боку РФ.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо, який прибув з візитом до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, спростував повідомлення ЗМІ про ймовірне виведення американських сил з Європи. Натомість він заявив, що Штати зберігають активність в НАТО.  

Андрій Сибіга і Марко Рубіо зустрічалися й під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Тоді очільник українського МЗС подарував главі Держдепартаменту ікону, виконану на ящику з-під набоїв.

Також «Главком» повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує зустрітися з угорським колегою Петером Сійярто.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американська делегація на перемовинах у Ер-Ріяді минулого місяця
Стало відомо, про що запитають делегати США українську сторону на переговорах
10 березня, 00:19
На Україну чекають важкі перемовини у Саудівській Аравії
Америка та Україна готуються до жорстких переговорів – Economist
10 березня, 09:37
Андрій Сибіга зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським
Після Саудівської Аравії Андрій Сибіга поїхав до Польщі
12 березня, 12:01
Сибіга пояснив, що саме передбачатиме 30-денне перемир’я
Сибіга пояснив, що саме передбачатиме 30-денне перемир’я
11 березня, 21:43
У США розкрили можливу умову Путіна для припинення вогню
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
12 березня, 17:26
Глава МЗС України вважає, що потрібно бути готовим до провокацій з російської сторони
Україна формує команду для контролю за перемир’ям
14 березня, 14:56
Європейські дипломати вважають, що підтримка України не повинна слабшати
ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW
15 березня, 02:32
Дуда наголосив, варто пам'ятати, що в України теж є свої інтереси
Чи зможе Росія зберегти захоплені території України: Дуда зробив заяву
15 березня, 17:58
США закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи, нагадав Дуда
Дуда назвав єдиний раз, коли було застосовано 5 статтю НАТО
16 березня, 19:58

Політика

У США був звільнений очільник Агентства нацбезпеки
У США був звільнений очільник Агентства нацбезпеки
Сибіга в Брюсселі зустрівся з держсекретарем США
Сибіга в Брюсселі зустрівся з держсекретарем США
Суд схвалив імпічмент президента Південної Кореї
Суд схвалив імпічмент президента Південної Кореї
Трамп має сплатити понад $820 тис. автору досьє: рішення суду
Трамп має сплатити понад $820 тис. автору досьє: рішення суду
Трамп повідомив, коли Маск може покинути DOGE
Трамп повідомив, коли Маск може покинути DOGE
Радники Трампа виступають проти дзвінка Путіну: яка причина
Радники Трампа виступають проти дзвінка Путіну: яка причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
51K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
15K
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом
13K
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua