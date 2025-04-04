Сибіга в Брюсселі зустрівся з держсекретарем США

Український міністр поінформував про порушення «режиму тиші» з боку РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Брюсселі з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги у соцмережі Х.

«Я зустрівся з Марко Рубіо у штаб-квартирі НАТО і підтвердив тверду відданість України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні. Україна повністю віддана миру та зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, тоді як Росія продовжує зволікати», – зауважив Андрій Сибіга.

Також він поінформував держсекретаря США про останні порушення режиму припинення вогню з боку РФ.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо, який прибув з візитом до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, спростував повідомлення ЗМІ про ймовірне виведення американських сил з Європи. Натомість він заявив, що Штати зберігають активність в НАТО.

Андрій Сибіга і Марко Рубіо зустрічалися й під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Тоді очільник українського МЗС подарував главі Держдепартаменту ікону, виконану на ящику з-під набоїв.

Також «Главком» повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує зустрітися з угорським колегою Петером Сійярто.