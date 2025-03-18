Сибіга домовився з Сійярто про зустріч

Сибіга і Сійярто на полях Raisina Dialogue в Індії

Угорщина останнім часом активно виступає проти вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться з главою угорського МЗС Петером Сійярто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського міністра.

Сибіга розповів, що на полях Raisina Dialogue в Індії він провів конструктивну розмову із Сійярто.

«Ми домовилися провести найближчим часом окрему двосторонню зустріч для детального обговорення всіх питань нашого порядку денного», – уточнив глава українського МЗС.

Як відомо, Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу, а також закликає ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, Угорщина, яка в січні хотіла заблокувати чергове продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, відмовилася від цього після розмови міністра закордонних справ країни Петера Сіярто з держсекретарем США Марком Рубіо.

Раніше Угорщина поставила ультиматум Європі – Фрідман в обмін на продовження санкцій. За даними неназваних посадовців, зусилля Будапешта підтримував Люксембург.

До слова, десятки тисяч людей вийшли на мітинг у Будапешті проти прем’єр-міністра Віктора Орбана, розмахуючи національним прапором, коли лідер нової опозиційної партії Tisza («Тиса») пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи і покласти край 15-річному правлінню Орбана.