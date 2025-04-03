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«Істерія і гіперболи». Рубіо у Брюсселі заперечив вивід американських військ з Європи

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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«Істерія і гіперболи». Рубіо у Брюсселі заперечив вивід американських військ з Європи
Марко Рубіо вперше прибув до Брюсселя на посаді держсекретаря США
фото: AP

За словами держсекретаря, президент Трамп залишається відданим Альянсу

Державний секретар США Марко Рубіо назвав «істерією» повідомлення у ЗМІ про ймовірне виведення американських сил з Європи. Сьогодні, 3 квітня, Рубіо прибув з візитом до штаб-квартири НАТО в Брюсселі та заявив, що Штати зберігають активність в НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

Рубіо почав із слів співчуття американським військовим, які загинули під час навчань в Литві. При цьому він наголосив, що саме це і є доказом присутності США в Європі.

«Сполучені Штати настільки ж активні в НАТО, як і будь-коли. І деякі з цієї істерії та гіпербол, які я бачу у світових ЗМІ та деяких внутрішніх ЗМІ в Сполучених Штатах щодо НАТО, є невиправданими. Президент Сполучених Штатів Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, ми збираємося залишитися в НАТО», – сказав Рубіо.

За його словами, Вашингтон очікує, що всі країни-члени Альянсу, включно зі  самим США, візьмуть на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону щонайменше до 5% від свого ВВП. Водночас Рубіо акцентував на реальності задачі: мовляв, «ніхто не очікує», що підвищених показників країни Альянсу зможуть досягти за рік чи два.

Раніше стало відомо, що президент США ональд Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін щодо участі США у НАТО. Зокрема, він обговорював з помічниками можливість калібрування участі Штатів у НАТО таким чином, щоб надати перевагу тим членам Альянсу, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону.

Також «Главком» повідомляв, що найбільші військові держави Європи почали розробляти плани щодо збільшення власної відповідальності за оборону континенту «на заміну» США.

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Теги: НАТО США

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