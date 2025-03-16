Дуда назвав єдиний раз, коли було застосовано 5 статтю НАТО

США закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи, нагадав Дуда

Президент Польщі наголосив, що стаття 5 є основою існування Північноатлантичного альянсу

Президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що єдиний раз, коли застосовувалися п'ята стаття НАТО, був тоді, коли США закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи. Як інформує «Главком», про це повідомляє ВВС.

«Єдиний раз, коли застосували пʼяту статтю, це були Сполучені Штати, що закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи. І союзники, разом із нами, підтримали Сполучені Штати, і наші солдати воювали й гинули в Афганістані пліч-о-пліч з американськими солдатами», – сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що стаття 5 є основою існування Північноатлантичного альянсу. На його думку, якби стаття 5 не дотримувалася, існування НАТО в його нинішньому вигляді не було б сенсу.

«Якби мене хтось запитав, чи польські солдати чи я як головнокомандувач збройних сил Республіки Польща, президент Польщі, був би за те, щоб польські солдати йшли на допомогу в ситуації, коли одна з країн НАТО зазнає нападу, я б, звичайно, сказав «так», – підсумував Дуда.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Також Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді. За словами президента, американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність до припинення війни.

До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

Як відомо, спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф прилетів у Москву. Тут він збирається зустрітись з очільником Кремля Володимиром Путіним та переконати погодитися на припинення вогню в Україні.