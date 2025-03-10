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Америка та Україна готуються до жорстких переговорів – Economist

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Америка та Україна готуються до жорстких переговорів – Economist
На Україну чекають важкі перемовини у Саудівській Аравії
фото із відкритих джерел

Видання The Economist описало, що чекає на українську делегацію у Саудівській Аравії 

Завтра, 11 березня, в Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться зустріч американської та української делегацій. Американська сторона каже, що метою є створення «основ для мирної угоди та початкового припинення вогню». При цьому видання The Economist називає ці перемовини «жорсткими», повідомляє «Главком».

Як пише видання, щоб отримати угоду в Джидді, «Україна повинна спочатку укласти мир з Дональдом Трампом». «Тепер настає момент катарсису – або ще один раунд жорстокого протистояння. Проте українська сторона, попри надію, побоюється, що зустріч може бути розладом, тактикою затягування чи спробою Трампа домогтися поступок, які будуть вигідні Росії», – йдеться у публікації.

Український лідер Володимир Зеленський відвідає Ер-Ріяд сьогодні, понеділок, 10 березня, повідомляє The Economist. Видання вважає «дивною ситуацією» те, що це відбуватиметься напередодні зустрічей делегацій.

Київ на переговорах представлятимуть голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Міноборони Рустем Умеров. До американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, посланець президента на Близькому Сході Стів Уіткофф та радник з нацбезпеки Майк Волтц.

«Проте проблема полягає в тому, що Єрмак не користується популярністю у команді Трампа. І в дивній ситуації, яку Україна називає збігом, сам Зеленський у понеділок буде в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, для переговорів із Королівством», – йдеться у публікації.

Саміт відбуватиметься в той момент, коли Росія посилює військовий тиск на Україну, наголошують журналісти. «Київ та інші міста обстрілюють безпілотники та ракети. Російські та північнокорейські солдати роблять новий поштовх, щоб викинути Україну з Курська», – зазначає видання. 

Нагадаємо, Британія консультує Україну з питань проведення переговорів із США у Саудівській Аравії, щоб не допустити нової сварки між українською та американською сторонами. 

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

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Теги: Марко Рубіо Андрій Сибіга радник Андрій Єрмак Україна Володимир Зеленський Саудівська Аравія Міноборони міністр росія

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