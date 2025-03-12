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Після Саудівської Аравії Андрій Сибіга поїхав до Польщі

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Після Саудівської Аравії Андрій Сибіга поїхав до Польщі
Андрій Сибіга зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським
фото: Reuters

Український міністр обговорить вчорашні перемовини з польським колегою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Варшави і зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Польщі. 

 У польському зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Андрій Сибіга «прилетів до Варшави прямо з Джидди». Головною темою обговорення міністрів Польщі та України є домовленості, досягнуті після вчорашніх американо-українських перемовин у Саудівській Аравії", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня у місті Джидді у Саудівській Аравії пройшла зустріч делегацій України та США. Наша країна висловила готовність прийняти пропозицію Штатів щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Також українська та американська делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

Також «Главком» повідомляв, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні.

Польща вже підтвердила, що поставки американської зброї до України через Polloghub в Ясьонці відновилися.

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Теги: Варшава МЗС Андрій Сибіга Польща Україна

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