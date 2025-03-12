Після Саудівської Аравії Андрій Сибіга поїхав до Польщі

Український міністр обговорить вчорашні перемовини з польським колегою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Варшави і зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Польщі.

Rozpoczęło się spotkanie ministra @sikorskiradek z min. SZ 🇺🇦 @andrii_sybiha, który do Warszawy przyleciał prosto z Dżeddy.



Głównym tematem dyskusji szefów dyplomacji 🇵🇱 i 🇺🇦 są ustalenia po wczorajszych amerykańsko-ukraińskich rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej. pic.twitter.com/U3iLySzEvy — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 12, 2025

У польському зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Андрій Сибіга «прилетів до Варшави прямо з Джидди». Головною темою обговорення міністрів Польщі та України є домовленості, досягнуті після вчорашніх американо-українських перемовин у Саудівській Аравії", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня у місті Джидді у Саудівській Аравії пройшла зустріч делегацій України та США. Наша країна висловила готовність прийняти пропозицію Штатів щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Також українська та американська делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

Також «Главком» повідомляв, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні.

Польща вже підтвердила, що поставки американської зброї до України через Polloghub в Ясьонці відновилися.