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Стало відомо, про що питатимуть делегати США українську сторону на переговорах

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Стало відомо, про що питатимуть делегати США українську сторону на переговорах
Американська делегація на перемовинах у Ер-Ріяді минулого місяця
фото: Reuters

До американської делегації входять держсекретар Рубіо, радник з нацбезпеки Уолтс і представник Трампа Віткофф

Агенство Reuters повідомило, яке запитання поставлять американські чиновники українській делегації на переговорах у Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вже 11 березня відбудеться зустріч американської та української сторін у місті Джидда (Саудівська Аравія). Агенство пише, що американські делегати запитають українську сторону про готовність України йти на суттєві поступки Росії для припинення війни.

Reuters повідомляє це з посиланням на джерела. Також повідомляється, що делегація США стежитиме за ознаками того, що українці серйозно налаштовані щодо покращення зв’язків з адміністрацією Трампа.

Оскільки минулого місяця зустріч між президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським переросла в суперечку.

До американської делегації входять держсекретар Макро Рубіо, радник з національної безпеки Майк Уолтс і представник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф.

Від України до Саудівської Аравії полетять керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Агенство наводись слова речника Ради національної безпеки Браян Хьюз, який заявив: «Зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня, ми з нетерпінням чекаємо почути більше позитивних зрушень, які, сподіваюся, остаточно покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю».

Відомо, що наступний тиждень президент України Володимир Зеленський почне з візиту в Саудівську Аравію. Він відвідає країну 10 березня, на перемовинах Зеленського не буде.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо

«У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії», – каже він.

Також ми повідомляли, що британський журналіст Пітер Бомонт пише, що оголошення про те, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме переговори між США та Україною в Джидді, виглядає багатообіцяючою новиною, на перший погля

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Теги: Стів Віткофф Марко Рубіо Павло Паліса Рустем Умєров Андрій Сибіга переговори радник Андрій Єрмак Саудівська Аравія

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