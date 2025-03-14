Україна формує команду для контролю за перемир’ям

Глава МЗС України вважає, що потрібно бути готовим до провокацій з російської сторони

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про припинення вогню

Триває формування команди, яка розроблятиме заходи для контролю за припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Як зазначив міністр, після повернення з Джидді українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському про результати переговорів з американською стороною.

«Ми вже зараз фактично розпочали формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир’я. Це надзвичайно складний процес. Нагадаю, що лінія фронту на сьогодні з щоденними боями становить понад 1,3 тис. км», – заявив Сибіга.

Дипломат наголошує, потрібно бути готовим до провокацій з боку російської сторони, пригадавши порушення вогню під час дії Мінських домовленостей.

«Тому зараз все буде спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями – маю на увазі, в тому числі майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого, сталого миру для України. І безумовно, параметрів та обсягу пакета безпекових гарантій для України. Тому ця робота вже ведеться, і команда активно над цим працює», – пояснив він.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Згодом Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатонадійною, але все ще потребує уточнень.

До слова, попри заяву президента РФ Володимира Путіна про підтримку 30-денного припинення вогню в Україні, Москва не має наміру відмовлятися від своїх максималістських вимог у межах потенційної мирної угоди.