Сибіга назвав головні висновки перемовин у Саудівській Аравії

Сибіга заявив, що зараз всі очікують відповіді від росіян, але «відповіді без умов»

«І ще раз ці перемовини показали, хто насправді хоче миру, а хто насправді хоче війни»

Після перемовин у Саудівській Аравії Україна повернулася до «нормального дипломатичного треку» з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в інтервʼю РБК-Україна.

За його словами, ці перемовини були «віхові і надзвичайно важливі», які дають змогу зробити кілька висновків

«Якщо брати двосторонній вимір наших українсько-американських відносин, то я чітко можу сказати, що після цих перемовин ми повернулися до нормального дипломатичного треку, двосторонньої взаємодії, подальшого діалогу на різних рівнях, включаючи найвищий», – пояснив Сибіга.

Також, наголосив міністр, у Саудівській Аравії Україна продемонструвала всьому світу, що не Україна є перешкодою на шляху до миру.

«І ще раз ці перемовини показали, хто насправді хоче миру, а хто насправді хоче війни. Україна своєю підтримкою американської пропозиції щодо перемир'я продемонструвала свою глобальну налаштованість на досягнення справедливого миру. Тому дипломатично м'яч зараз на російській стороні», – уточнив Сибіга. Він додав, що зараз всі очікують відповіді від росіян, але «відповіді без умов».

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді.

До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.