Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Польщі підраховано 95% голосів на парламентських виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Польщі підраховано 95% голосів на парламентських виборах
фото з відкритих джерел

Наразі лідирує партія «Право і справедливість», яка перебуває при владі вісім років поспіль

У Польщі вже підрахували 95% голосів виборців, які взяли участь у парламентських виборах 15 жовтня. На першому місці залишається партія влади «Право і справедливість», а за нею залишається опозиційна політсила «Громадянська коаліція». Про це свідчать дані на сайті виборчої комісії Польщі.

Поляки обирали на чотирирічний термін увесь склад Сейму і Сенату – нижньої та верхньої палат польського парламенту. Йдеться про 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів.

У Польщі підраховано 95% голосів на парламентських виборах фото 1

«Право і справедливість» (ПіС), яка перебуває при владі вісім років поспіль, наразі має 36,13% голосів.

На другій позиції – «Громадянська коаліція», ядром якої є партія Громадянська платформа Дональда Туска (ключова опозиційна політсила в Польщі). Коаліція зменшує відрив від першого місця та набирає 30,03%.

На третьому місці – виборчий блок «Третій шлях» із 14,44% голосів. До нього входять Польська селянська партія та політсила Польща 2050.

Четверту позицію займає коаліція лівих соціал-демократичних партій «Лівиця» з 8,43% голосів.

На п’ятому місці – права євроскептична партія «Конфедерація», яка виступає проти допомоги Україні. Партія набирає 7,18%.

Читайте також: Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України
Теги: коаліція Польща вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протиракетний комплекс на основі Patriot запрацює у Варшаві
Варшава розгорнула протиракетний комплекс на основі Patriot
5 жовтня, 14:00
США виділять новий пакет допомоги Україні
США виділять новий пакет допомоги Україні
2 жовтня, 22:20
Проєвропейська партія Прогресивна Словаччина випереджає проросійську партію Фіцо
Проросійська партія поступається ліберальній на виборах у Словаччині
1 жовтня, 02:50
Ракета вбила двох людей
Падіння ракети в Пшевудові: польський генпрокурор розповів, кому належала зброя
28 вересня, 16:39
Ракета впала у польському Пшевудові 15 листопада
Падіння ракети в Пшевудові: Польща повідомила про результати розслідування
26 вересня, 11:35
Польща підписала угоду про купівлю американських вертольотів Apache
Польща підписала угоду про купівлю американських вертольотів Apache
26 вересня, 05:06
Зеленський подякував народу Польщі за допомогу
«Пишаюся таким сильним сусідством»: Зеленський вручив нагороди польським волонтерам
23 вересня, 19:28
Зерновий конфлікт: Україна запропонувала Польщі шлях вирішення проблеми
Зерновий конфлікт: Україна запропонувала Польщі шлях вирішення проблеми
20 вересня, 17:14
Варшава вже витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу сім'ям з України, які втекли від війни
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
19 вересня, 23:02

Політика

У Польщі підраховано 95% голосів на парламентських виборах
У Польщі підраховано 95% голосів на парламентських виборах
Блінкен і Нетаньягу ховалися в бункері через повітряну тривогу
Блінкен і Нетаньягу ховалися в бункері через повітряну тривогу
Пентагон відібрав 2 тис. військових, яких можуть відправити до Ізраїлю – WP
Пентагон відібрав 2 тис. військових, яких можуть відправити до Ізраїлю – WP
Нетаньяху продовжує контактувати з Путіним, попри його зв'язок з ХАМАСом
Нетаньяху продовжує контактувати з Путіним, попри його зв'язок з ХАМАСом
Північна Корея налагодила маршрут поставок боєприпасів для РФ: супутникові знімки
Північна Корея налагодила маршрут поставок боєприпасів для РФ: супутникові знімки
ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію глави регіональної розвідки ХАМАС (відео)
ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію глави регіональної розвідки ХАМАС (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
51K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
47K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
17K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
13K
У Дніпрі прогриміли вибухи
12K
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту