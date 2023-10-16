У Польщі підраховано 95% голосів на парламентських виборах

Наразі лідирує партія «Право і справедливість», яка перебуває при владі вісім років поспіль

У Польщі вже підрахували 95% голосів виборців, які взяли участь у парламентських виборах 15 жовтня. На першому місці залишається партія влади «Право і справедливість», а за нею залишається опозиційна політсила «Громадянська коаліція». Про це свідчать дані на сайті виборчої комісії Польщі.

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Поляки обирали на чотирирічний термін увесь склад Сейму і Сенату – нижньої та верхньої палат польського парламенту. Йдеться про 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів.

«Право і справедливість» (ПіС), яка перебуває при владі вісім років поспіль, наразі має 36,13% голосів.

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На другій позиції – «Громадянська коаліція», ядром якої є партія Громадянська платформа Дональда Туска (ключова опозиційна політсила в Польщі). Коаліція зменшує відрив від першого місця та набирає 30,03%.

На третьому місці – виборчий блок «Третій шлях» із 14,44% голосів. До нього входять Польська селянська партія та політсила Польща 2050.

Четверту позицію займає коаліція лівих соціал-демократичних партій «Лівиця» з 8,43% голосів.

На п’ятому місці – права євроскептична партія «Конфедерація», яка виступає проти допомоги Україні. Партія набирає 7,18%.