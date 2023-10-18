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Палестино-ізраїльська криза. Ердоган вдався до дипломатії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Палестино-ізраїльська криза. Ердоган вдався до дипломатії
Ердоган засудив напад на лікарню у секторі Гази
фото із відкритих джерел

Реджеп Таїп Ердоган хоче допомогти владнати конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем дипломатичним шляхом

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган засудив «варварську атаку» на лікарню Аль-Ахлі в Газі, внаслідок якої загинули сотні людей. Глава турецької держави назвав напад «дією, позбавленою найголовніших людських цінностей». Про це пише сьогодні, 18 жовтня, інформагентство Anadolu.

«Напад на лікарню, в якій перебувають жінки, діти і ні в чому не винні громадянські особи, є останнім прикладом нападів Ізраїлю, позбавлених найголовніших людських цінностей. Я закликаю все людство вжити заходів, щоб зупинити цю безпрецедентну жорстокість у Секторі Гази», – написав Ердоган в соцмережі Х.

Разом з цим громадянам Ізраїлю, які перебувають у Туреччині, було рекомендовано якнайшвидше покинути країну. Таку рекомендацію поширила Рада національної безпеки Ізраїлю. 

«У світлі посилення терористичних загроз щодо ізраїльтян за кордоном, попередження про поїздки до Туреччини було підвищено до найвищого рівня – 4-го. Усі ізраїльтяни, які перебувають у Туреччині, повинні виїхати якнайшвидше», – йдеться в повідомленні ізраїльської Нацради.

Як пише видання, президент Реджеп Таїп Ердоган здійснює активні дипломатичні контакти з метою покласти край конфлікту між Ізраїлем та Палестиною та встановити мир у регіоні. У рамках цих зусиль глава турецької держави провів телефонні розмови із лідерами низки країн.

Зокрема, відбулися переговори президента Туреччини з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі, прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілва.

У розмові з іранським колегою президент Ердоган вказав на важливість якнайшвидшого припинення зіткнень для регіональної та міжнародної стабільності. Він зазначив, що Туреччина докладає інтенсивних зусиль для доставки гуманітарної допомоги до сектору Гази. Глава турецької держави закликав уникати кроків, які сприяють подальшому загостренню ситуації. Президент Туреччини висловив упевненість, що взаємні позитивні кроки можуть призвести до сталого вирішення ізраїльсько-палестинського питання.

Під час бесіди з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою та Сілвою турецький лідер озвучив пропозиції Анкари щодо досягнення міцного світу. Глава держави заявив, що «жодна країна не повинна підливати олії у вогонь» на тлі ситуації, що склалася. Президент Туреччини закликав міжнародну спільноту вжити конкретних кроків для надання гуманітарної допомоги населенню Гази та запобігти порушенню прав жителів палестинського ексклаву.

Нагадаємо, після атаки на лікарню в секторі Гази люди вийшли на масові протести, щоб підтримати палестинців. У Стамбулі демонстрантам вдалось потрапити на територію посольства Ізраїлю та влаштувати пожежу у дворі.Також протестувальники розгромили ресторан McDonald’s. ЗМІ інформують, що поліція для розгону застосувала зокрема сльозогінний газ і водомети, на місце події стягнули спецназ.

До слова, через війну в Ізраїлі на вулицях німецької столиці Берліна стає дуже неспокійно. У вівторок увечері та в ніч на середу поліція та пожежні бригади проводили масштабні операції як біля Бранденбурзьких воріт, так і в районі Нойкельн намагаючись перешкодити протестувальникам

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Теги: Ріші Сунак переговори Сектор Гази соцмережі поліція президент напад Туреччина

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