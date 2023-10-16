Вибори в Польщі: підраховано вже 76% голосів
Поляки обирали на чотирирічний термін увесь склад Сейму і Сенату
У Польщі підрахували вже понад 76% голосів виборців, які взяли участь у парламентських виборах 15 жовтня. На першому місці залишається партія влади «Право і справедливість», за нею йде опозиційна політсила Дональда Туска. Про це свідчать дані на сайті виборчої комісії Польщі.
Зазначимо, що поляки обирали на чотирирічний термін увесь склад Сейму і Сенату – нижньої та верхньої палат польського парламенту. Йдеться про 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів.
Таким чином партія «Право і справедливість» (ПіС), яка перебуває при владі вісім років поспіль, наразі набирає 36,97% голосів.
На другій позиції – «Громадянська коаліція», ядром якої є партія Громадянська платформа Дональда Туска (ключова опозиційна політсила в Польщі). Коаліція набирає 29,16%.
На третьому місці – виборчий блок «Третій шлях» із 14,48% голосів. До нього входять Польська селянська партія та політсила Польща 2050.
Четверту позицію обіймає коаліція лівих соціал-демократичних партій «Лівиця» (8,31%).
На п’ятому місці – вкрай права євроскептична партія «Конфедерація» (7,24%). Ця політсила виступає проти допомоги Україні.
Коментарі — 0