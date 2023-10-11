Російські алмази скоро перестануть потрапляти на ринок ЄС: Зеленський анонсував рішення

Володимир Зеленський: «Довгоочікуваний крок стане реальністю»

Невдовзі російські алмази перестануть потрапляти на європейський ринок. Країни Євросоюзу готують відповідні обмеження. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Глава держави розповів, що обговорив запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн процедури, щоб російські алмази не потрапляли на європейський ринок. «Це удар по прибутках Росії. Довгоочікуваний крок стане реальністю», – наголосив Зеленський.

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Також глава держави нагадав, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. «Кошти будуть спрямовані на безпекову допомогу нашій державі та на проєкти швидкої відбудови в регіонах України», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса». Рішення про зупинку імпорту направив місцевий регулятор.

Нагадаємо, ще у лютому йшлось про те, що чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими кривамиими алмазами в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.