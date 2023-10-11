Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російські алмази скоро перестануть потрапляти на ринок ЄС: Зеленський анонсував рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські алмази скоро перестануть потрапляти на ринок ЄС: Зеленський анонсував рішення
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Довгоочікуваний крок стане реальністю»  

Невдовзі російські алмази перестануть потрапляти на європейський ринок. Країни Євросоюзу готують відповідні обмеження. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. 

Глава держави розповів, що обговорив запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн процедури, щоб російські алмази не потрапляли на європейський ринок. «Це удар по прибутках Росії. Довгоочікуваний крок стане реальністю», – наголосив Зеленський.

Також глава держави нагадав, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. «Кошти будуть спрямовані на безпекову допомогу нашій державі та на проєкти швидкої відбудови в регіонах України», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса». Рішення про зупинку імпорту направив місцевий регулятор.

Нагадаємо, ще у лютому йшлось про те, що чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими  кривамиими алмазами в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Теги: Бельгія ринок Володимир Зеленський президент санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський прибув із візитом до Бельгії
Зеленський прибув із візитом до Бельгії
Сьогодні, 09:31
Росія до кінця року посилить ядерні погрози – Зеленський
Росія до кінця року посилить ядерні погрози – Зеленський
4 жовтня, 17:49
Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям
Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям
2 жовтня, 11:37
Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)
Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)
26 вересня, 18:39
Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО
Україна і США спільно вироблятимуть зброю та оборонні системи – Зеленський
24 вересня, 21:26
Єврокомісія готова дати зелене світло переговорам про членство України в ЄС – Bloomberg
Єврокомісія готова дати зелене світло переговорам про членство України в ЄС – Bloomberg
22 вересня, 15:52
Новий пакет військової допомоги від США для України, атака безпілотників на РФ: головне за ніч
Новий пакет військової допомоги від США для України, атака безпілотників на РФ: головне за ніч
22 вересня, 06:59
Повне розблокування портів та відновлення вільного судноплавства в Чорному морі мають ключове значення для України та її економічного зростання
Федерація роботодавців вирахувала суму валютної виручки, яку дасть Україні розблокування портів
21 вересня, 11:52
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба провів розмову з главою МЗС Бразилії напередодні Генасамблеї ООН
14 вересня, 23:24

Політика

Російські алмази скоро перестануть потрапляти на ринок ЄС: Зеленський анонсував рішення
Російські алмази скоро перестануть потрапляти на ринок ЄС: Зеленський анонсував рішення
Литва передасть Україні пускові установки Nasams
Литва передасть Україні пускові установки Nasams
Словаччина зупинила допомогу Україні: Столтенберг відреагував
Словаччина зупинила допомогу Україні: Столтенберг відреагував
Засідання «Рамштайн-16»: Остін розповів, яку допомогу союзники нададуть Україні
Засідання «Рамштайн-16»: Остін розповів, яку допомогу союзники нададуть Україні
США опублікували новий пакет допомоги для України: що до нього ввійшло
США опублікували новий пакет допомоги для України: що до нього ввійшло
Початок переговорів про вступ України до ЄС: Порошенко спрогнозував, яким буде рішення Єврокомісії
Початок переговорів про вступ України до ЄС: Порошенко спрогнозував, яким буде рішення Єврокомісії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
44K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
32K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
29K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
14K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
12K
ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту