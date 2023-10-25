Кличко звільнив директора ритуальної служби столиці

Кличко підписав розпорядження про звільнення Олександра Голуба з посади

Підставою для звільнення стало неналежне виконання очільником ритуальної служби своїх посадових обов’язків та незадовільну роботу

Сьогодні, 25 жовтня, мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади директора ритуальної служби столиці Олександра Голуба, тимчасово виконуючим обов’язки стане його заступник. Про це повідомляє пресслужба Київської держадміністрації.

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«Сьогодні мер Києва Віталій Кличко звільнив директора ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» Олександра Голуба. Підписане відповідне розпорядження», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підставою для звільнення стало неналежне виконання очільником ритуальної служби своїх посадових обов’язків та незадовільну роботу.

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До моменту призначення нового директора в установленому законом порядку виконання обов’язків директора тимчасово покладене на його заступника.

Раніше повідомлялося, що на території ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій» розпочали ремонтні роботи. Обидві зали планують привести до ладу протягом двох тижнів.