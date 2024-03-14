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Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
За словами Стефанчука, українським лідером «був, є і залишиться Зеленський»
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами спікера Ради, президент може вважатися легітимним, поки на його місце не прийде новий

Наратив російської пропаганди про те, що президент Володимир Зеленський з травня 2024 року може стати нелегітимним, не має під собою жодних юридичних підстав. Про це в інтерв'ю Суспільному заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Я розумію всю недосконалість Конституції України, але я точно знаю, що Конституція містить статтю 108-му, де чітко передбачено, що президент виконує свої зобов'язання до моменту, поки не вступить у свої повноваження наступний президент», – пояснив він.

Тому, додав Стефанчук, українським лідером «був, є і залишиться Зеленський». 

Журналістка запитала у спікера парламенту, чи розглядає він можливість, що «хтось може відправити до конституційного суду подання, поставити під сумнів легітимність перебування на посаді Зеленського».

«У нас чітко визначено, хто може звернутися до конституційного суду. Це президент, 45+ народних депутатів, уповноважений з прав людини й ще кілька осіб. Я думаю, що сьогодні в українському суспільстві немає жодних сумнівів щодо легітимності президента», – зазначив Стефанчук.

Водночас спікер Верховної Ради каже, якщо хтось таки звернеться з поданням, в обов'язках конституційного суду буде розтлумачити всі ці положення.

Нагадаємо, в Україні наближається завершення терміну конституційних повноважень президента Володимира Зеленського – 20 травня минає п’ятирічний термін з дня його інавгурації. У парламентській опозиції до «колізії 20 травня», коли термін перебування президента на посаді вичерпується, а новий президент досі не обраний, переважно однозначне ставлення.

До слова, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко у відповіді на запит «Главкома» пояснив, що станеться з повноваженнями чинного президента Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року – тобто тоді, коли закінчиться відведений законом п’ятирічний термін повноважень глави держави.

Читайте також: Зеленський зобов'язаний працювати президентом після 20 травня 2024 року. Висновок НАНУ
Теги: Руслан Стефанчук президент Володимир Зеленський Верховна Рада

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