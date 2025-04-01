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Слідом за країнами Балтії. Фінляндія планує вийти з конвенції про протипіхотні міни

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Слідом за країнами Балтії. Фінляндія планує вийти з конвенції про протипіхотні міни
Раніше про вихід з угоди про протипіхотні міни оголосили Литва, Латвія, Естонія та Польща
фото: Lehtikuva

Також фінський уряд прагне збільшити витрати на оборону

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна планує вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, а також збільшити найближчими роками загальні витрати на оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Витрати на оборону фінський уряд планує збільшити щонайменше до 3% валового внутрішнього продукту до 2029 року. Щодо виходу з Оттавської конвенції, то він, за словами Петтері Орпо, дасть Фінляндії «можливість підготуватися до змін у безпековому середовищі більш різнобічно»,

Фінський прем’єр вважає, що безпосередньої військової загрози для його країни немає, проте РФ становить довгострокову загрозу для всієї Європи.

До речі, Фінляндія, яка приєдналася до Північноатлантичного альянсу у квітні 2023 року, має найдовший кордон НАТО з Росією.

Нагадаємо, 18 березня 2025 року Польща, Естонія, Латвія та Литва заявили, що виходять  з міжнародної угоди про заборону протипіхотних мін (Оттавської конвенції).

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що підтримує ідею встановлення протипіхотних мін на російському кордоні.

Ще «Главком» повідомляв, що наприкінці березня Стубб відвідав з візитом США і зустрівся з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Той, зокрема, запитував Стубба, чи можна довіряти очільнику РФ Путіну.

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Теги: Фінляндія

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Політика

Слідом за країнами Балтії. Фінляндія планує вийти з конвенції про протипіхотні міни
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