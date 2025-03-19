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Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів цивільного захисту

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів цивільного захисту
Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський підписав документ про створення коаліції з Фінляндією

Сьогодні, 19 березня, президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Фінляндії Александром Стуббом відвідали найбільше укриття в Гельсінкі, здатне вмістити до 6 тисяч осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Під час візиту президенти обговорили досвід Фінляндії у будівництві укриттів, який визнано одним із найкращих у світі. У рамках зустрічі було підписано документ про наміри, що започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту. Ця ініціатива передбачає обмін досвідом, залучення міжнародних партнерів та активну співпрацю для розширення мережі укриттів в Україні.

«Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів. І сьогодні наші країни підписали документ про наміри, яким започатковується створення коаліції укриттів цивільного захисту», – зазначив Зеленський.

Президент Зеленський наголосив, що безпека громадян є пріоритетом для України, особливо в умовах війни. Він подякував Фінляндії за підтримку та готовність допомогти у створенні нових укриттів, які відповідатимуть сучасним стандартам безпеки.

Нагадаємо, Україна і США повинні продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни і встановлення тривалого миру. Під американським лідерством можна досягти тривалого миру вже цього року. Як зазначив Зеленський, президент США Дональд Трамп поділився деталями своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та ключовими питаннями, які вони обговорили.

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Теги: Фінляндія укриття Володимир Зеленський Україна президент безпека

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