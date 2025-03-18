Президент України назвав головні цілі свого візиту до Фінляндії

Перша леді та президент України виходять з літака в аеропорту Гельсінкі-Вантаа

Зеленський обговорюватиме оборонну підтримку України та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї

Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України стануть ключовими темами візиту президента України Володимира Зеленського у Фінляндію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави в соцмережах.

«Фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів. Посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для достойного завершення війни. Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватись разом з Європою», – каже він.

Очільник України має зустрітися з президентом Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, премʼєр-міністром Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній.

За словами Володимира Зеленського, у програмі першої леді освітня співпраця, зокрема розширення Коаліції українських студій і безпека освітнього простору, облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустріч із лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії. Його літак приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

Як повідомлялося, за словами президента Фінляндії Олександра Стубба, Росія намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру.

До слова, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив що його країна підтримуватиме мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі в миротворчій місії.