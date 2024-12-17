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Фінляндія активізувала підготовку до можливої ​​війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Фінляндія активізувала підготовку до можливої ​​війни
Військові у Фінляндії готуються обороняти кордон країни
фото із відкритих джерел

Фінська влада вживає заходів щодо безпеки країни напередодні можливого вторгнення з боку Росії 

Фінська влада стверджує, що країна все частіше зазнає гібридних атак з боку Росії. Фінляндія прискорила підготовку до всіх можливих конфліктів – гібридних, ядерних війн та повномасштабного вторгнення. Про це пише Euronews.

Країна має спільний з Росією кордон довжиною майже 1400 кілометрів. Трохи більше року тому його вирішили закрити після того, як там стався різкий наплив мігрантів. Фінська влада звинувачує Кремль у спробах дестабілізувати ситуацію в країні за допомогою гібридних атак.

Серед них Гельсінкі відносить пошкодження підводних кабелів, кампанії з дезінформації, присутність так званих російських тіньових нафтових флотів, які незаконно перевозять сировину в порушення західних санкцій.

Мікко Гірві, заступник начальника берегової охорони Фінляндії зазначає: «Фінська прикордонна охорона і раніше перебувала в стані готовності, нарощувала можливості для роботи в ситуаціях, подібних до сьогоднішньої. Але, звичайно, вірно і те, що в останні роки ми стали свідками появи тіньового флоту, порушення роботи GPS, нелегальної міграції на східному кордоні. Збої в роботі GPS ми фіксуємо особливо в східній частині Фінської затоки».

Раніше бойова підготовка фінських призовників не виходила за межі політики безпеки країни. Але після вступу Фінляндії до НАТО їх почали готувати до захисту Європи в цілому.

Хейккі Аутто, голова Комітету ЄС, член парламенту Фінляндії вважає: «Росія діє не лише проти Фінляндії чи сусідніх країн, але намагається дестабілізувати ситуацію у всій Європі. Тому Європа має серйозно поставитися до цієї гібридної війни. І оскільки Росія не може чинити на нас тиск, погрожуючи звичайною війною, бо ми є членами НАТО, вона веде гібридну війну».

Нагадаємо, якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, ймовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

До слова, Фінляндія посилить спостереження на кордоні з Росією за допомогою безпілотників, закупівлю яких фінансує Єврокомісія. Уточнюється, що фінансування від Єврокомісії у розмірі 50 млн євро, про виділення якого повідомлялося напередодні, «поліпшить можливості прикордонної служби країни виявляти дрони та запобігати їх появі».

Влада Фінляндії підтримує встановлення протипіхотних мін на російському кордоні, заявив президент країни Олександр Стубб. За його словами, подібні рішення ухвалюються з урахуванням інтересів безпеки та ефективності країни.

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Теги: охорона влада кордон Фінляндія війна росія

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