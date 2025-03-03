Президент Фінляндії знайшов оригінальний спосіб, як помирити Зеленського і Трампа

Стубб вважає, що президентам України та США потрібно сходити в сауну

Президент Фінляндії Александр Стубб на тлі сварки лідерів США та України закликав усіх заспокоїтися й повернутися до перемовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в інтерв’ю для Bloomberg Television.

Глава Фінляндії вважає, що угода про рідкісноземельні мінерали між Україною та США може стати «переломним моментом». Політик сподівається, що вдасться знайти якесь рішення.

За словами фінського політика, публічна дипломатія інколи не працює, тож він порекомендував політикам «стати фінами». «Я думаю, вам потрібно бути фінами: глибоко вдихнути, прийняти холодну ванну, піти у сауну, видихнути й повернутися за стіл переговорів. Іноді такі речі трапляються», – зазначив він.

Коментуючи заяви про те, що саме Зеленський має першим відновити відносини з Трампом, Стубб відповів, що «для танго потрібні двоє».

«Знаєте, часом це те, що трапляється в шлюбі або інших видах взаємин, – ти йдеш у свій куток і дуєшся. Але ти маєш вийти звідти, поговорити, потиснути руки й рухатися далі», – пояснив глава Фінляндії.

Нагадаємо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом. Водночас світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

До слова, президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Також Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після конфлікту у Білому домі, можна врятувати.