Президент Фінляндії припустив можливу дату завершення війни в Україні

За його словами, лише Трамп може бути посередником між Україною і Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Sky News зазначив, що слід для Москви визначити крайній термін для припинення вогню. За його словами, дедлайн може випасти на 20 квітня, передає «Главком».

Дата, котру назвав Стубб, зумовлена тим, що саме 20 квітня виповниться три місяці з початку другого президентства ДональдаТрампа, що припадає й на Великдень.

Лідер Фінляндії висловив впевненість в тому, що Дональд Трамп накладе масштабні санкції на Росію, якщо в Кремлі відмовляться від повного припинення вогню.

«Але це припинення вогню повинно поєднуватися з дійсно жорстким батогом. І таким батогом може стати пропозиція сенатора Ліндсі Грема, який разом з більш ніж 50 сенаторами запропонував колосальний пакет санкцій», – додав Стубб.

За його словами, лише Трамп може бути посередником між Україною і Росією.

«Бесіди, які я вів із президентом Трампом у Флориді, зводяться в основному до двох дуже простих повідомлень. Перше: він, ймовірно, єдина людина у світі, яка може стати посередником у встановленні миру між Україною і Росією. Чому? Тому що Путін поважає, а багато в чому і боїться Дональда Трампа», – розповів президент Фінляндії Александр Стубб.

Під час семигодинної зустрічі президента Фінляндії Александра Стубба з президентом США Дональдом Трампом у Флориді в суботу американський президент цікавився у фінського колеги, чи можна довіряти главі Кремля Володимиру Путіну. Про це Стубб розповів на пресконференції в Лондоні в неділю.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом грав із ним у гольф, а потім узяв його з собою на інтерв’ю.

До слова, під час виступу президент Фінляндії Александр Стубб дав дуже цікаву відповідь про ймовірність досягнення миру в Україні, і її етапів. Стубб каже, що процес досягнення миру в Україні може складатися з трьох етапів.