Словаччина відновила культурну співпрацю з РФ та Білоруссю

Нова міністерка культури Словаччини вважає, що митці та культура не повинні платити ціну за військові конфлікти

Міністерство культури Словаччини поновило співпрацю з Росією та Білоруссю. Відповідне рішення ухвалила нова міністерка Мартіна Шимковічова. Про це пише словацьке видання Pravda.

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Зазначається, що документ з назвою «Рішення міністра про скасування наказу про заходи щодо ситуації в Україні» був підписаний ще 12 січня, а 15 січня набув чинності.

«У світі відбуваються десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні платити за це ціну», – відповіла Мартіна Шимковічова виданню Pravda.

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Заборона на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю діяла в Словччині з березня 2022 року. Її запровадила колишня міністерка Наталія Міланова, зазначивши, що міністерство зайняло чітку позицію, засудивши повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбудеться в середу, 24 січня, в Ужгороді, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосить, що його країна виступатиме проти членства України в НАТО.

Раніше парламент Словаччини підтримав поправку, що надає міністерству оборони повноваження схвалювати експорт озброєння, відкриваючи можливість для державних і приватних збройових компаній продовжувати військову підтримку України.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що вирішити ситуацію в Україні неможливо військовим шляхом. Словаччина не вірить у перемогу України над Росією на полі бою. І саме тому починає говорити про мирні переговори та про припинення бойових дій.

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До слова, посол України в Словаччині Мирослав Кастран розповів про ставлення словаків до Росії та України. Дипломат запевнив, що словацька нація тепло ставиться до українців. Водночас є й чимало симпатиків країни-агресорки.